FSV Schöningen: Zwei Konstanten für die Zukunft Johannes Lutz und Tobias Dahncke bleiben dem Regionalligisten auch in der kommenden Saison erhalten von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Der FSV Schöningen kann zwei weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden. Mit Johannes Lutz und Tobias Dahncke haben sowohl eine Identifikationsfigur als auch der Stammtorhüter ihre Zusage für die kommende Regionalliga-Saison gegeben.

Johannes Lutz wird auch künftig das Trikot des FSV Schöningen tragen. Kaum ein Spieler steht so sehr für den Verein wie der langjährige Leistungsträger, der seit Jahren das Gesicht der Mannschaft ist. Die vergangene Saison verlief für Lutz nicht ohne Rückschläge, dennoch stellt sich der Routinier der neuen sportlichen Herausforderung und bleibt dem Verein treu. Mit seiner Erfahrung und seiner engen Verbundenheit zur FSV soll er auch künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen.

Dahncke geht in seine dritte Saison Auch zwischen den Pfosten setzt der FSV auf Kontinuität. Torhüter Tobias Dahncke wird in seine dritte Spielzeit in Schöningen gehen und bleibt ein wichtiger Baustein im Kader. Der Schlussmann absolvierte in der vergangenen Saison 31 Pflichtspiele und überzeugte dabei als verlässlicher Rückhalt der Mannschaft. Mit seinen Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass sich der FSV in der Regionalliga behaupten konnte.