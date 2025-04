FSV Schöningen zeigt starkes Spiel – trifft aber erneut nicht

Trotz einer ansprechenden Vorstellung hat der FSV Schöningen im Auswärtsspiel beim VfV Borussia 06 Hildesheim am Mittwochabend erneut keinen Treffer erzielt. Das 0:0 im Friedrich-Ebert-Stadion war bereits das vierte Spiel in Serie ohne eigenes Tor für den Oberliga-Dritten. Die gezeigte Leistung, insbesondere nach dem Seitenwechsel, dürfte Trainer Christian Benbennek dennoch Zuversicht geben.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FSV zunehmend das Kommando und zeigte phasenweise eine Spielfreude, wie sie aus der Hinrunde bekannt war. Ousman Touray hatte die erste gute Gelegenheit, Tom-Luca Winter scheiterte gleich doppelt – erst im Eins-gegen-Eins, dann mit einem überhasteten Abschluss. Auch Federico Palacios hätte nach einem Abwehrfehler treffen können, fand jedoch in Hildesheims Keeper Tommy Henze seinen Meister. Trotz zahlreicher Abschlüsse und klarer Überlegenheit blieb der ersehnte Treffer aus.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig und waren um Spielkontrolle bemüht. Für das erste offensive Ausrufezeichen der Gäste sorgte Torwart Tobias Dahncke mit einem präzisen Flachpass über mehrere Linien. Christian Beck leitete weiter auf Shamsu Mansaray, der sich im Strafraum durchsetzte, jedoch im letzten Moment entscheidend gestört wurde. Beck selbst hatte zweimal per Kopf nach Standardsituationen die Führung auf dem Fuß – oder besser gesagt auf dem Kopf. Kurz vor der Pause bewahrte Dahncke sein Team mit einer starken Parade vor dem Rückstand.

Hildesheim kam in der Schlussphase noch zu einigen Offensivaktionen, doch die Defensive der Schöninger zeigte sich stabil. Am Ende blieb es bei einem torlosen Remis, das vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit aus Sicht des FSV durchaus als Fortschritt gewertet werden kann. Die Mannschaft agierte geschlossen, willensstark und mit klarem Plan – einzig die Effizienz vor dem gegnerischen Tor fehlte.

Am kommenden Sonntag wartet mit dem SC Spelle-Venhaus der nächste anspruchsvolle Gegner. Der FSV bleibt mit 43 Punkten aus 25 Spielen auf Tabellenplatz drei – punktgleich mit dem TuS Bersenbrück, der allerdings schon drei Partien mehr absolviert hat. Mit einem Erfolgserlebnis in Spelle könnte Schöningen weiter Druck auf die beiden vorderen Plätze ausüben. Voraussetzung dafür: der erste Treffer seit dem 2:0 gegen den FC Verden 04 am 2. März.