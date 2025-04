– Foto: Vogler Images

FSV Schöningen will Torflaute in Spelle beenden Vor dem Duell beim formschwachen SC Spelle-Venhaus hofft die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek auf die Rückkehr zur Torgefahr. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Schöningen

Nach einem intensiven Auftritt beim 0:0 in Hildesheim steht für den FSV Schöningen am Sonntag das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Gegner ist der SC Spelle-Venhaus, der aktuell auf Rang sechs der Oberliga Niedersachsen steht, zuletzt jedoch deutlich an Form eingebüßt hat. Seit sechs Spielen warten die Emsländer auf einen Sieg – das bislang letzte Erfolgserlebnis datiert vom 4:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg Anfang des Jahres.

Der FSV reist mit Rückenwind an, auch wenn sich dieser bislang nicht in Toren niedergeschlagen hat. Die torlose Serie der Schöninger hält seit mittlerweile vier Spielen an. Doch insbesondere die zweite Halbzeit beim Auswärtsspiel in Hildesheim machte Mut. Mit hoher Intensität, einem klaren Spielplan und mehreren guten Chancen zeigte die Benbennek-Elf, dass die Formkurve wieder nach oben zeigt. So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. FSV Schöningen Schöningen 1 3 Abpfiff