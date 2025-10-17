FSV Schöningen will Revanche beim HSC Hannover

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Beide Teams stehen punktgleich im Tabellenmittelfeld, lediglich das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass der FSV vor den Hannoveranern rangiert. Der HSC beendete am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Erfolg in Lübeck eine Serie von vier Niederlagen in Folge, während Schöningen nach überzeugenden Leistungen weiter auf Kurs bleiben will.

Trainer Christian Benbennek und seine Mannschaft haben eine klare Marschroute: In Hannover sollen Zählbares und möglichst der nächste Auswärtssieg her. Die Stimmung im Team ist positiv.

Nach dem Duell in Hannover wartet auf den FSV eine Englische Woche mit zwei Heimspielen im Elmstadion. Doch zunächst gilt die volle Konzentration dem Auftritt in der Landeshauptstadt – mit dem klaren Ziel, das Kapitel „Oberliga-Finale“ endgültig sportlich zu drehen.