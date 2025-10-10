FSV Schöningen will gegen Flensburg den Aufwärtstrend bestätigen

Der FSV Schöningen hat nach einem schwierigen Saisonstart wieder in die Spur gefunden. Mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen hat das Team Moral und Widerstandskraft bewiesen – und sich aus der Abstiegszone gekämpft. Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage gegen Eintracht Norderstedt zeigt die Formkurve klar nach oben.

Am Samstag steht im Elmstadion nun die nächste anspruchsvolle Aufgabe an: Mit dem SC Weiche Flensburg 08 reist ein Team an, das im oberen Tabellendrittel etabliert ist. Die Gäste kommen mit 19 Punkten aus 13 Spielen und einem nahezu ausgeglichenen Torverhältnis (32:31) nach Schöningen. Ihre letzten Auftritte belegen die Stärke, aber auch die Anfälligkeit der Flensburger: Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen sprechen für Stabilität – gleichzeitig bietet das Gegentorverhältnis Anlass zur Hoffnung für Schöningen.

Der FSV will den Schwung aus der Englischen Woche mitnehmen und erneut mutig auftreten. Gegen die spielstarken Flensburger wird es entscheidend sein, kompakt zu stehen und die eigenen Offensivaktionen konsequent zu Ende zu spielen. Die Mannschaft hat in den vergangenen Partien gezeigt, dass sie auch gegen favorisierte Gegner mithalten kann – und will diesen Trend im eigenen Stadion fortsetzen.

Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr im Elmstadion. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Spiel freuen, in dem der FSV Schöningen vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen will.