FSV Schöningen will gegen Celle die Torflaute beenden

Der FSV Schöningen geht mit klarer Zielsetzung in das Flutlichtspiel am Freitagabend gegen den MTV Eintracht Celle. Nach zwei torlosen Auftritten und nur fünf Punkten aus den letzten fünf Partien soll gegen den Tabellen-13. wieder ein Dreier her – auch, um die 0:1-Hinspielniederlage auszumerzen, die trotz langer Überzahl und klarer Chancenbilanz zustande kam. Trainer Christian Benbennek hatte unter der Woche eine konzentrierte und energische Trainingsarbeit beobachtet, die Hoffnung auf eine sportliche Reaktion macht. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es besser machen will“, heißt es aus dem Umfeld des FSV.