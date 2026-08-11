FSV Schöningen will den guten Start in Hamburg bestätigen

– Foto: Lebin Philip

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen steht für den FSV Schöningen am Mittwoch bereits die nächste Aufgabe an. In der Englischen Woche gastiert die Mannschaft beim Eimsbütteler TV in Hamburg. Für den FSV bietet sich damit die Gelegenheit, den gelungenen Saisonbeginn auch auswärts fortzusetzen.

Für den Eimsbütteler TV ist die Partie erst das zweite Saisonspiel nach der Rückkehr in die Regionalliga Nord. Zum Auftakt musste sich der Aufsteiger beim SC Weiche Flensburg 08 mit 2:5 geschlagen geben. Nun steht für die Hamburger die Heimpremiere an.

Der FSV reist dagegen mit vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen nach Hamburg. Vor allem der Auftritt zu Saisonbeginn macht in Schöningen Mut. Die Mannschaft ist mit einer anderen Einstellung und mehr Energie in die neue Spielzeit gestartet als noch im vergangenen Jahr.