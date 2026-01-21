FSV Schöningen vor nächstem Härtetest in Magdeburg

Für den FSV Schöningen geht die Wintervorbereitung ohne Verschnaufpause weiter. Nur wenige Tage nach dem letzten Testspiel steht am Mittwoch bereits die nächste Aufgabe an: In Magdeburg trifft das Team auf die U23 des 1. FC Magdeburg.

Wiedersehen mit bekanntem Gegner

Die Begegnung hat für Schöningen einen vertrauten Charakter. In den vergangenen Vorbereitungsphasen kreuzten sich die Wege beider Mannschaften bereits mehrfach. Die Magdeburger U23 gilt als spielstark und gut organisiert – ein Gegner, der regelmäßig hohe Anforderungen stellt.

Auch sportlich verspricht das Duell einen aufschlussreichen Vergleich. Die U23 des 1. FC Magdeburg spielt ebenfalls in der Regionalliga Nordost und belegt dort aktuell den siebten Tabellenplatz. Für den FSV Schöningen bietet sich damit erneut die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand gegen ein etabliertes Team der Liga zu überprüfen.