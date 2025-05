– Foto: Reinhard Rehkamp

FSV Schöningen vor entscheidenden Heimspielen im Aufstiegsrennen Vier Spieltage vor Saisonende spitzt sich der Aufstiegskampf in der Oberliga Niedersachsen zu – für den FSV Schöningen beginnt gegen Wilhelmshaven der entscheidende Endspurt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Schöningen SV Wilhelmsh

Mit dem Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven am 1. Mai startet der FSV Schöningen in die wohl entscheidende Phase der Saison. Der aktuelle Tabellenzweite hat nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Egestorf eine gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen geschaffen. Doch der Vorsprung auf die engsten Verfolger ist hauchdünn, der Druck auf die Mannschaft von Christian Benbennek entsprechend groß.

Der Gegner aus Wilhelmshaven reist in starker Form an. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen bedeuten nicht nur Stabilität im Abstiegskampf, sondern auch eine gefährliche Unbekannte für den FSV. Die Jadestädter haben sich zuletzt kompakt, spielfreudig und mental gefestigt präsentiert – genau die Art Gegner, die im Saisonendspurt zur Stolperfalle für ambitionierte Teams werden können. Heute, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 15:00 live PUSH

Für Schöningen heißt das: maximale Konzentration von der ersten Minute an. Die Partie gegen Egestorf hat gezeigt, dass der FSV bereit ist, sich auch in schwierigen, kämpferisch geprägten Spielen durchzusetzen. An diese Leistung muss angeknüpft werden – vor allem mit Blick auf die Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Konsequenz. Enge Tabellenkonstellation: Jeder Punkt kann entscheidend sein