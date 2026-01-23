Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Schöningen vor drittem Wintertest in Leipzig
Vergleich mit Chemie Leipzig setzt Vorbereitung gegen Nordost-Teams fort
Der FSV Schöningen setzt seine Wintervorbereitung mit einem weiteren anspruchsvollen Test fort. Am dritten Vorbereitungsspiel trifft die Mannschaft auswärts auf die BSG Chemie Leipzig, einen Regionalligisten aus der Nordost-Staffel.
Nach dem 2:2 beim SV Babelsberg 03 und der 2:5-Niederlage bei der U23 des 1. FC Magdeburg II wartet in Leipzig ein Gegner mit anderen Voraussetzungen. Chemie belegt aktuell Rang 16 in der Regionalliga Nordost und stellt den FSV damit vor eine neue sportliche Aufgabe.
Abwechslung als bewusstes Vorbereitungskonzept
Gerade diese unterschiedlichen Profile der Gegner sind gewollt. Die Vergleiche mit Teams aus einer anderen Staffel sollen helfen, den eigenen Leistungsstand realistisch einzuordnen und verschiedene Spielstile zu testen. Für Schöningen ist das Duell in Leipzig daher mehr als nur ein weiterer Test – es ist ein wichtiger Baustein im Aufbau für die Rückrunde.
Blick Richtung Saisonstart
Bevor es in den kommenden Wochen gegen regional bekanntere Gegner geht, will der FSV die Partie nutzen, um Abläufe weiter zu festigen und neue Erkenntnisse zu sammeln. Die Vorfreude auf den nächsten Härtetest ist groß – und die Erwartungen an einen intensiven Vergleich entsprechend hoch.