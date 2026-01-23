FSV Schöningen vor drittem Wintertest in Leipzig

Nach dem 2:2 beim SV Babelsberg 03 und der 2:5-Niederlage bei der U23 des 1. FC Magdeburg II wartet in Leipzig ein Gegner mit anderen Voraussetzungen. Chemie belegt aktuell Rang 16 in der Regionalliga Nordost und stellt den FSV damit vor eine neue sportliche Aufgabe.

Abwechslung als bewusstes Vorbereitungskonzept

Gerade diese unterschiedlichen Profile der Gegner sind gewollt. Die Vergleiche mit Teams aus einer anderen Staffel sollen helfen, den eigenen Leistungsstand realistisch einzuordnen und verschiedene Spielstile zu testen. Für Schöningen ist das Duell in Leipzig daher mehr als nur ein weiterer Test – es ist ein wichtiger Baustein im Aufbau für die Rückrunde.