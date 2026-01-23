 2026-01-20T07:14:11.657Z

FSV Schöningen vor drittem Wintertest in Leipzig

Vergleich mit Chemie Leipzig setzt Vorbereitung gegen Nordost-Teams fort

Der FSV Schöningen setzt seine Wintervorbereitung mit einem weiteren anspruchsvollen Test fort. Am dritten Vorbereitungsspiel trifft die Mannschaft auswärts auf die BSG Chemie Leipzig, einen Regionalligisten aus der Nordost-Staffel.

Nach dem 2:2 beim SV Babelsberg 03 und der 2:5-Niederlage bei der U23 des 1. FC Magdeburg II wartet in Leipzig ein Gegner mit anderen Voraussetzungen. Chemie belegt aktuell Rang 16 in der Regionalliga Nordost und stellt den FSV damit vor eine neue sportliche Aufgabe.

Abwechslung als bewusstes Vorbereitungskonzept

Gerade diese unterschiedlichen Profile der Gegner sind gewollt. Die Vergleiche mit Teams aus einer anderen Staffel sollen helfen, den eigenen Leistungsstand realistisch einzuordnen und verschiedene Spielstile zu testen. Für Schöningen ist das Duell in Leipzig daher mehr als nur ein weiterer Test – es ist ein wichtiger Baustein im Aufbau für die Rückrunde.

Blick Richtung Saisonstart

Bevor es in den kommenden Wochen gegen regional bekanntere Gegner geht, will der FSV die Partie nutzen, um Abläufe weiter zu festigen und neue Erkenntnisse zu sammeln. Die Vorfreude auf den nächsten Härtetest ist groß – und die Erwartungen an einen intensiven Vergleich entsprechend hoch.

