FSV Schöningen vor Auswärtsspiel in Norderstedt Nach stabiler Heimserie wartet direkter Konkurrent im Abstiegskampf von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

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Nach vier Heimspielen in Folge richtet sich der Blick des FSV Schöningen wieder nach vorne – und auswärts. Am Sonntag gastiert die Mannschaft bei Eintracht Norderstedt, wo im Kampf um den Klassenerhalt erneut wichtige Punkte auf dem Spiel stehen.

Wichtige Punkte aus Heimserie Mit sieben Zählern aus den vergangenen vier Heimspielen hat sich der FSV eine solide Ausgangslage erarbeitet. Besonders bemerkenswert: Die einzige Niederlage kassierte das Team gegen Tabellenführer SV Meppen. Zuletzt erkämpfte sich Schöningen ein 1:1-Unentschieden gegen Blau-Weiß Lohne – ein weiterer wichtiger Schritt im engen Tabellenkeller. Die positiven Ergebnisse der vergangenen Wochen haben dem FSV ein kleines Punktepolster verschafft. Dieses gilt es nun weiter auszubauen, um sich frühzeitig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Klar ist jedoch: Auf diesem Niveau sind Vorsprünge trügerisch.

Norderstedt unter Druck Mit Eintracht Norderstedt wartet ein Gegner, der selbst dringend Punkte benötigt. Die Gastgeber liegen aktuell – bei einem Spiel mehr – zehn Zähler hinter dem FSV und konnten im Jahr 2026 bislang noch keinen Sieg einfahren. Zuletzt unterlag Norderstedt der U21 des Hamburger SV II mit 1:2, zuvor standen zwei Unentschieden zu Buche. Die Voraussetzungen deuten auf eine intensive und umkämpfte Partie hin. Wie bereits im Heimspiel gegen Lohne wird es für den FSV Schöningen entscheidend sein, von Beginn an präsent zu sein, konsequent zu arbeiten und als geschlossene Einheit aufzutreten.