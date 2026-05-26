FSV Schöningen verstärkt Defensive mit Julian Weigel Erfahrener Innenverteidiger kommt aus Leipzig in die Regionalliga Nord von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein: FSV Schöningen

Der FSV Schöningen hat den nächsten Neuzugang verpflichtet und verstärkt seine Defensive mit Julian Weigel. Der 24-jährige Innenverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga Nordost mit und soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Weigel wurde zunächst im Nachwuchs von FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, ehe er seine fußballerische Entwicklung beim 1. FC Magdeburg fortsetzte. Dort gelang ihm der Sprung aus der U19 in den Profibereich. Für die erste Mannschaft absolvierte der Innenverteidiger fünf Einsätze in der 3. Liga. Besonders prägend sei diese Zeit für seine Entwicklung gewesen: „Dort habe ich auf hohem Niveau trainiert und gelernt, was es braucht, um im Herrenfußball zu bestehen“, erklärt Weigel rückblickend. Als besonderes Highlight nennt er sein erstes Profispiel, in dem ihm im Derby gegen Halle spät der Ausgleich gelang.

Nach seiner Zeit in Magdeburg führte ihn sein Weg zunächst auf Leihbasis und später fest zu Germania Halberstadt. Anschließend spielte Weigel für den 1. FC Lokomotive Leipzig sowie zuletzt für die BSG Chemie Leipzig. Mit inzwischen mehr als 100 Einsätzen in der Regionalliga Nordost bringt der Abwehrspieler wertvolle Erfahrung mit nach Schöningen.