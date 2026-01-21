FSV Schöningen verpflichtet Yannik Möker

„In den ersten drei Jahren bin ich noch täglich mit dem Fahrdienst gefahren und habe parallel meine Schule beendet. Danach ging es für mich ins Internat nach Wolfsburg“, erinnert sich Möker. Mit dem Wechsel nach Zwickau verließ er erstmals dauerhaft die Heimatregion.

Möker stammt aus der Nähe von Wolfenbüttel und wurde fußballerisch beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Dort sammelte er bereits in der U23 erste Erfahrungen im Herrenbereich. Die Anfangsjahre waren geprägt von täglichem Pendeln zwischen Schule und Training, später folgte der Umzug ins Internat nach Wolfsburg.

„Dann kam Corona und die Saison wurde abgebrochen. Für mich war der Wechsel zum FSV Zwickau in die 3. Liga damals die beste und interessanteste Lösung“, erklärt der Mittelfeldspieler.

Nach erfolgreichen Jahren in Wolfsburg zog es Möker in den Osten Deutschlands. Zunächst schloss er sich dem FSV Zwickau an, wo er drei Spielzeiten in der 3. Liga absolvierte. Der Schritt kam in einer besonderen Phase zustande.

Im Anschluss folgte der Wechsel zu Energie Cottbus. Dort wurde Möker zunächst von einer Verletzung ausgebremst, konnte aber später zum Aufstieg in die 3. Liga beitragen und sammelte in der darauffolgenden Saison weitere Einsatzminuten auf hohem Niveau.

Halbjahr ohne Verein

Nach dem Sommer 2025 blieb Möker zunächst vereinslos. Eine Vertragsverlängerung in Cottbus kam überraschend nicht zustande, andere Optionen zerschlugen sich kurzfristig.

„Es gab viele Gespräche und auch eine sehr konkrete Option, die sich kurz vor der Unterschrift zerschlagen hat“, berichtet er. Die Zeit nutzte er, um individuell zu trainieren: „Ich habe mit Personal Trainer gearbeitet und viele Läufe absolviert. Körperlich bin ich auf einem sehr guten Level.“

Rückkehr in die Heimatregion

Die Entscheidung für den FSV Schöningen fiel vor allem aus persönlichen Gründen. Die Nähe zur Heimat spielte eine zentrale Rolle.

„Ganz klar aufgrund der Heimatnähe. Ich wollte vor allem meinen Spaß am Fußball zurückfinden, aber trotzdem auf einem gewissen Niveau spielen“, so Möker. Bei der FSV habe für ihn „einfach alles zusammengepasst“.

Klare Ziele für die Rückrunde

Sportlich möchte Möker Verantwortung übernehmen und zum Klassenerhalt beitragen. Seine Spielweise beschreibt er selbstbewusst:

„Ich bin läuferisch sehr stark und kann auf dem Platz auch richtig eklig sein. Eine gewisse Torgefahr bringe ich ebenfalls mit.“

Der FSV Schöningen gewinnt mit Möker einen erfahrenen Mittelfeldakteur, der nicht nur sportlich, sondern auch mit seiner Mentalität wichtige Impulse setzen soll. Für beide Seiten beginnt nun ein neues Kapitel – mit dem gemeinsamen Ziel, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen.