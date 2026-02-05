FSV Schöningen verpflichtet Malick Sanogo Junger Flügelspieler komplettiert das Winter-Transferfenster von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: FSV Schöningen

Der FSV Schöningen hat seine Kaderplanungen in der Winterpause abgeschlossen. Mit Malick Sanogo stößt ein 21-jähriger Rechtsaußen zur Mannschaft, der als dritter und letzter Neuzugang die Offensive verstärken soll. Der junge Flügelspieler bringt Tempo, technische Qualität und Entwicklungspotenzial mit und soll vor allem auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.

Ausbildung auf hohem Niveau Sanogo wurde im Nachwuchs von 1. FC Union Berlin ausgebildet, wo er eine fundierte fußballerische Basis erhielt. Den Schritt in den Herrenbereich machte er anschließend bei der U23 des 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga Bayern. Über die Regionalliga Nordost führte Sanogos Weg weiter zur VSG Altglienicke, ehe er sich im vergangenen Sommer der U23 des 1. FC Magdeburg II anschloss. Nun folgt mit dem Wechsel zum FSV Schöningen der nächste Schritt in seiner Entwicklung.

Große Motivation für die neue Aufgabe Der Offensivspieler blickt mit Vorfreude auf seine neue Station:

„Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich habe extrem Bock. Für mich war es wichtig, eine neue Herausforderung zu finden“, erklärt Sanogo. Die Situation in Magdeburg sei nicht einfach gewesen, der Wechsel nach Schöningen daher aus seiner Sicht der richtige Schritt. Seine Ziele sind klar formuliert: „Das große Ziel ist der Klassenerhalt. Persönlich möchte ich meinen Teil dazu beitragen, regelmäßig spielen und mich bestmöglich weiterentwickeln.“