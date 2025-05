FSV Schöningen verpasst Heimsieg

Trotz des verpassten Sieges darf das Unentschieden nicht als Rückschlag gewertet werden – zumindest nicht in der Tabelle. Denn mit nun 57 Punkten liegt der FSV nur einen Zähler hinter Tabellenführer HSC Hannover, der seinerseits überraschend patzte. Damit hat Schöningen vor dem direkten Duell am kommenden Spieltag weiterhin alles selbst in der Hand. Doch auch Atlas Delmenhorst (55 Punkte) und Rehden (49 Punkte) sind nun wieder näher herangerückt – ein Ausrutscher in Hannover könnte fatale Folgen haben.

Der psychologische Effekt dieses Remis wird entscheidend sein: Bleibt das Team ruhig, fokussiert und kann es die Lehren aus dem Spiel gegen Heeslingen ziehen? Oder überwiegt das Gefühl einer vertanen Chance – gerade mit Blick auf die hohe Erwartungshaltung an das letzte Heimspiel?

Heimabschluss ohne Heimsieg – aber mit starkem Publikum

Auch wenn sportlich nicht alles gelang, war das Drumherum im Elmstadion ein Erfolg. Über 350 Zuschauer, die „Alle-in-Rot“-Aktion, das Torwandschießen in der Pause und Freibier nach dem Spiel – der Verein setzte zum Abschluss der Heimspielsaison ein Zeichen der Verbundenheit. Solche Auftritte festigen den Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans, was gerade in der nun beginnenden heißen Phase ein wichtiger Rückhalt sein kann.

Schöningen vor dem Spiel der Spiele

Das Remis gegen Heeslingen war kein Rückschritt – aber auch kein Schritt nach vorn. Dennoch bleibt der FSV im Rennen – mit einem minimalen Rückstand, aber einer klaren Rechnung: Ein Sieg in Hannover, und der direkte Aufstieg ist wieder in Reichweite. Es wird ein Spiel, das Mentalität, Effektivität und Nervenstärke fordert. Die Generalprobe war durchwachsen – die Hauptvorstellung steht unmittelbar bevor.

FSV Schöningen – Heeslinger SC 1:1

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Yunus Kerem Sari (60. Ousman Touray), Johannes Lutz (71. Cenay Üzümcü), Christian Skoda, Maximilian Sauer, Federico Palacios, Christian Beck (79. Dimitar Milushev), Shamsu Mansaray (59. Tom-Luca Winter) - Trainer: Christian Benbennek

Heeslinger SC: Tim Tempel, Lenn Spremberg, Justin Sauermilch, Lennard Martens, Maximilian Köhnken, Jarno Böntgen (69. Tim Marschollek), Oliver Warnke, Fabio Gerke, Eren Badur (77. Edison Mazreku), Darvin Stüve, Erik Köhler - Trainer: Malte Bösch

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Daniel Reiche (6.), 1:1 Maximilian Köhnken (36.)