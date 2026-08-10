FSV Schöningen verpasst den Heimsieg

– Foto: Lebin Philip

Der FSV Schöningen hat nach dem erfolgreichen Saisonauftakt beim SSV Jeddeloh auch im ersten Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison gepunktet. Gegen Eintracht Norderstedt ging die Mannschaft früh durch Jordi Njoya in Führung, musste sich am Ende jedoch mit einem 1:1 begnügen. Luca Palzer erzielte nach etwas mehr als einer Stunde den Ausgleich.

Die Gäste steigerten anschließend den Druck und kamen vor allem über Standardsituationen immer wieder in gefährliche Positionen. Zahlreiche Eckbälle und Freistöße sorgten für Beschäftigung in der Schöninger Defensive.

Schöningen begann in einer 4-3-3-Grundordnung und suchte von Beginn an den Weg über die Außenbahnen. Bereits in der zweiten Minute fiel die Führung: Nach einem Schuss von Moussa Doumbouya und einer Abwehraktion im Strafraum reagierte Jordi Njoya am schnellsten und brachte den FSV in Führung.

Palzer sorgt für den Ausgleich

Kurz nach der Stundenmarke belohnte sich Norderstedt für die zunehmende Präsenz. Luca Palzer nutzte einen Angriff aus halblinker Position im Strafraum und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Auch danach blieb die Partie offen. Beide Mannschaften suchten in der Schlussphase den entscheidenden Treffer, kamen aber trotz weiterer Abschlüsse und Standardsituationen nicht mehr zum Torerfolg. Auch eine längere Nachspielzeit änderte daran nichts.

Vor 550 Zuschauern blieb es damit bei der Punkteteilung. Der FSV Schöningen hat nach dem 2:0 in Jeddeloh nun vier Punkte aus den ersten beiden Saisonspielen gesammelt.