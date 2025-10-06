– Foto: Imago Images

FSV Schöningen verliert turbulentes Heimspiel gegen Norderstedt Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd unterliegt der FSV mit 2:4 im Elmstadion

Nach zwei überzeugenden Siegen in Serie hat der FSV Schöningen in der Regionalliga Nord einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den FC Eintracht Norderstedt unterlag die Mannschaft im heimischen Elmstadion mit 2:4, obwohl sie sich nach Rückständen immer wieder aufbäumte.

Schöningen startete mit Selbstvertrauen, doch der frühe Gegentreffer brachte den Spielfluss durcheinander. Bereits in der 9. Minute nutzten die Gäste einen Angriff über die linke Seite zur Führung – ein abgefälschter Schuss fand den Weg ins Netz. Der FSV reagierte mit mehr Druck und hätte wenig später einen Strafstoß bekommen können, als Ousman Touray im Sechzehner zu Fall kam, doch der Pfiff blieb aus.

Norderstedt präsentierte sich in dieser Phase eiskalt: Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite erhöhte Brendel auf 2:0 (30.). Schöningen hatte Chancen zum Anschluss – Philipp Harant und Shamsu Mansaray scheiterten aber knapp. So ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Erst traf erneut Brendel zum 3:0 (47.), dann verkürzte Joker Jordi Njoya nur zwei Minuten später mit einem sehenswerten Volley auf 1:3 (49.). Doch die Hoffnung währte kaum: Norderstedt schlug postwendend zurück und stellte den alten Abstand wieder her (50.).