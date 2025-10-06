FSV Schöningen verliert turbulentes Heimspiel gegen Norderstedt

Nach zwei überzeugenden Siegen in Serie hat der FSV Schöningen in der Regionalliga Nord einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den FC Eintracht Norderstedt unterlag die Mannschaft im heimischen Elmstadion mit 2:4, obwohl sie sich nach Rückständen immer wieder aufbäumte.
Schöningen startete mit Selbstvertrauen, doch der frühe Gegentreffer brachte den Spielfluss durcheinander. Bereits in der 9. Minute nutzten die Gäste einen Angriff über die linke Seite zur Führung – ein abgefälschter Schuss fand den Weg ins Netz. Der FSV reagierte mit mehr Druck und hätte wenig später einen Strafstoß bekommen können, als Ousman Touray im Sechzehner zu Fall kam, doch der Pfiff blieb aus.
Norderstedt präsentierte sich in dieser Phase eiskalt: Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite erhöhte Brendel auf 2:0 (30.). Schöningen hatte Chancen zum Anschluss – Philipp Harant und Shamsu Mansaray scheiterten aber knapp. So ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Erst traf erneut Brendel zum 3:0 (47.), dann verkürzte Joker Jordi Njoya nur zwei Minuten später mit einem sehenswerten Volley auf 1:3 (49.). Doch die Hoffnung währte kaum: Norderstedt schlug postwendend zurück und stellte den alten Abstand wieder her (50.).
In der Schlussphase zeigte Schöningen Moral. Nach einem energischen Solo wurde Njoya im Strafraum gefoult, und Philipp Harant verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:4 (79.). Weitere Offensivaktionen änderten jedoch nichts mehr am Ergebnis – Norderstedt nahm die Punkte mit nach Hause.
Trotz der Niederlage bleibt die Formkurve der vergangenen Wochen positiv. Schon am Samstag bietet sich dem FSV die Gelegenheit zur Wiedergutmachung: Dann gastiert der SC Weiche Flensburg im Elmstadion. Anstoß ist um 14 Uhr.
FSV Schöningen – FC Eintracht Norderstedt 2:4
FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Brian Behrendt, Max Klump (69. Christian Beck), Christian Skoda, Lucas Arnold (46. Jordi Njoya), Federico Palacios (84. Ayhan Cankor), Ousman Touray (46. Tom-Luca Winter), Shamsu Mansaray (46. Willi Evseev) - Trainer: Christian Benbennek
FC Eintracht Norderstedt: Lars-Oliver Huxsohl, Dane Kummerfeld, Andre Wallenborn, Moritz Frahm, Fabian Grau (75. Abdul-Malik Yago), Falk Christopher Gross (79. Moritz Achtenberg), Melvin Zimmer, Yevhenii Obushnyi, Manuel Brendel (72. Lukas Felix Krüger), Jorge Camacho de Valdoleiros (62. Nick Gutmann), Ezra Kwajo Ampofo (89. Leo Bera) - Trainer: Elard Ostermann
Schiedsrichter: Marco Scharf (Cuxhaven) - Zuschauer: 547
Tore: 0:1 Yevhenii Obushnyi (9.), 0:2 Manuel Brendel (32.), 0:3 Manuel Brendel (48.), 1:3 Jordi Njoya (50.), 1:4 Jorge Camacho de Valdoleiros (51.), 2:4 Philipp Harant (78. Foulelfmeter)