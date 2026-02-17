FSV Schöningen unterliegt knapp dem VfB Lübeck

Lübeck geht per Freistoß in Führung

Die Partie begann ausgeglichen, ehe Lübeck in der 21. Minute durch Kapitän Marvin Thiel in Führung ging. Ein direkt verwandelter Freistoß brachte die Grün-Weißen mit 1:0 nach vorn.

Schöningen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach einer Umschaltsituation traf Tom-Luca Winter in der 38. Minute zum 1:1, womit beide Teams mit einem leistungsgerechten Zwischenstand in die Kabinen gingen.