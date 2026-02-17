Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Schöningen unterliegt knapp dem VfB Lübeck
3:2 im Testspiel – zweimaliger Ausgleich reicht nicht zum Remis
Der FSV Schöningen hat in einem weiteren Vorbereitungsspiel eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den VfB Lübeck unterlag das Team von Christian Benbennek am Samstagnachmittag mit 2:3. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz von Lupo Martini Wolfsburg.
Lübeck geht per Freistoß in Führung
Die Partie begann ausgeglichen, ehe Lübeck in der 21. Minute durch Kapitän Marvin Thiel in Führung ging. Ein direkt verwandelter Freistoß brachte die Grün-Weißen mit 1:0 nach vorn.
Schöningen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach einer Umschaltsituation traf Tom-Luca Winter in der 38. Minute zum 1:1, womit beide Teams mit einem leistungsgerechten Zwischenstand in die Kabinen gingen.
Kopfballtreffer und Elfmeter bringen Spannung
Nach dem Seitenwechsel nutzte Lübeck eine Standardsituation zur erneuten Führung: Joel Chinaemerem Amadi traf in der 65. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 2:1. Doch wie schon in der ersten Hälfte reagierte Schöningen prompt.
In der 81. Minute verwandelte Winterneuzugang Malick Sanogo einen Foulelfmeter sicher zum 2:2 und sorgte damit für neue Hoffnung auf ein Remis.
Die Freude währte jedoch nur kurz. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich erzielte Yehor Melenivskyi – ebenfalls nach einem Eckball per Kopf – den 3:2-Siegtreffer für den VfB Lübeck (85.).