FSV Schöningen unterliegt in Magdeburg

Führung durch Eigentor

Schöningen erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und ging nach 18 Minuten in Führung. Nach einer Aktion über die Außenbahn lenkte ein Magdeburger Abwehrspieler den Ball unglücklich ins eigene Tor – das 0:1 aus Sicht der Gastgeber bedeutete die Pausenführung für den FSV.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch innerhalb weniger Minuten. Zunächst glich Magdeburg in der 53. Minute aus, ehe die Gastgeber mit einem Doppelschlag auf 3:1 davonzogen. Philipp Harant sorgte in der 62. Minute noch einmal für Hoffnung, als er den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte.