– Foto: Jörg Struwe
FSV Schöningen unterliegt in Magdeburg
5:2-Niederlage im zweiten Test der Wintervorbereitung
Der zweite Test der Wintervorbereitung endete für den FSV Schöningen mit einer Niederlage. Bei der U23 des 1. FC Magdeburg unterlag die Mannschaft in der Regionalliga-Nordost-Partie mit 2:5, obwohl sie zur Halbzeit noch in Führung gelegen hatte.
Führung durch Eigentor
Schöningen erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und ging nach 18 Minuten in Führung. Nach einer Aktion über die Außenbahn lenkte ein Magdeburger Abwehrspieler den Ball unglücklich ins eigene Tor – das 0:1 aus Sicht der Gastgeber bedeutete die Pausenführung für den FSV.
Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch innerhalb weniger Minuten. Zunächst glich Magdeburg in der 53. Minute aus, ehe die Gastgeber mit einem Doppelschlag auf 3:1 davonzogen. Philipp Harant sorgte in der 62. Minute noch einmal für Hoffnung, als er den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte.
Späte Gegentreffer entscheiden das Spiel
Die U23 des 1. FC Magdeburg ließ sich davon jedoch nicht beirren. Zwei weitere Treffer in der 65. und 72. Minute sorgten schließlich für den 5:2-Endstand. Besonders Leipertz zeigte sich treffsicher und war an mehreren Toren beteiligt.
Trotz der Niederlage lieferte die Partie wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung. Nach einer stabilen ersten Halbzeit offenbarte das Team in der zweiten Hälfte noch Abstimmungsprobleme, vor allem in der Defensive. Der Test gegen einen spielstarken Regionalliga-Gegner zeigte, woran in den kommenden Trainingseinheiten noch gearbeitet werden muss, um für die Rückrunde optimal gerüstet zu sein.