– Foto: Horst Vogler

FSV Schöningen unter Zugzwang – Reaktion gegen Egestorf gefordert Nach der überraschenden Niederlage gegen Vorsfelde will die Benbennek-Elf im Nachholspiel gegen Germania Egestorf-Langreder Wiedergutmachung betreiben. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Egestorf-L. Schöningen

Wenn der FSV Schöningen am Donnerstagabend um 19 Uhr im heimischen Elmstadion den 1. FC Germania Egestorf-Langreder empfängt, steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Nach dem ernüchternden 1:3 gegen das bisherige Schlusslicht SSV Vorsfelde ist eine Reaktion gefragt – auf dem Platz, im Kopf und im Zusammenspiel mit dem Publikum. Die Ausgangslage ist klar: Der FSV hat im Aufstiegsrennen an Boden verloren, kann sich aber mit einem Sieg wieder auf einen Punkt an die Tabellenspitze heranschieben.

Die Mannschaft von Christian Benbennek steht in der Pflicht. Der Auftritt gegen Vorsfelde offenbarte Schwächen in der Balance zwischen Offensive und Defensive, in der Chancenverwertung wie auch in der Spielkontrolle nach Führung. Nun gilt es, auf dem Platz ein anderes Gesicht zu zeigen – kämpferisch, geschlossen und fokussiert. Gestern, 19:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. 0 0 Abpfiff

Mit Egestorf kommt ein Gegner, der sich selbst im Abstiegskampf befindet. Die Mannschaft von Boris Besovic belegt derzeit Rang 13 und hat nur einen Zähler Vorsprung auf die gefährliche Zone. Vor allem die schwache Torausbeute (27 Treffer in 28 Spielen) macht den Niedersachsen zu schaffen – lediglich der VfL Oldenburg ist in der Offensive noch ungefährlicher. Dennoch ist Vorsicht geboten: In bislang vier direkten Duellen konnte Schöningen noch nie gewinnen. Das Spiel ist mehr als ein gewöhnliches Nachholspiel. Es ist ein Gradmesser dafür, wie gefestigt der FSV wirklich ist. Die Konkurrenz an der Tabellenspitze – HSC Hannover und SV Atlas Delmenhorst – hat gepunktet, TuS Bersenbrück ist vorbeigezogen. Schwarz-Weiß Rehden und Spelle-Venhaus lauern. Ein erneuter Ausrutscher würde nicht nur den Aufstiegskurs gefährden, sondern auch das Selbstverständnis der Schöninger erschüttern.