FSV Schöningen überzeugt im ersten Härtetest

Der FSV Schöningen ist mit einem ordentlichen Auftritt in die Vorbereitung nach der Winterpause in die Regionalliga Nord gestartet. Im Testspiel gegen den ambitionierten SV Babelsberg 03 erkämpfte sich das Team ein 2:2-Unentschieden – und zeigte dabei über weite Strecken eine reife Leistung.

Die Mannschaft aus Schöningen präsentierte sich von Beginn an konzentriert und gut organisiert. Noch vor dem Seitenwechsel belohnte sich das Team für einen engagierten Auftritt: Jordi Njoya brachte den FSV mit einem Treffer zur 1:0-Führung in die Kabine.

Evseev erhöht – Babelsberg schlägt spät zurück

Auch nach der Pause blieb Schöningen spielbestimmend. Willi Evseev baute die Führung auf 2:0 aus und schien damit die Weichen auf einen erfolgreichen Test zu stellen. Erst in der Schlussphase kam Babelsberg noch einmal auf: Zwei späte Gegentore verhinderten den Sieg, änderten jedoch wenig am insgesamt positiven Eindruck.