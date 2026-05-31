FSV Schöningen setzt weiter auf Ayhan Cankor Offensivspieler verlängert nach starker Entwicklung in seiner ersten Saison von red · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

Der FSV Schöningen kann auch in der kommenden Spielzeit auf Ayhan Cankor bauen. Der 21-Jährige wird weiterhin das Trikot des Regionalligisten tragen und bleibt damit Teil der langfristigen Kaderplanung.

Cankor war erst im vergangenen Sommer vom TuS Celle FC nach Schöningen gewechselt. In seiner ersten Saison benötigte der Offensivspieler zunächst etwas Anlaufzeit, spielte sich jedoch insbesondere in der Rückrunde immer stärker in den Vordergrund. Mit seinen Leistungen entwickelte er sich zunehmend zu einer festen Größe im Team und konnte sich einen Stammplatz im Kader erarbeiten.

Vielseitigkeit als großer Pluspunkt Besonders geschätzt wird Cankor für seine Flexibilität in der Offensive. Der 21-Jährige kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und verleiht dem Angriff dadurch zusätzliche Variabilität. Hinzu kommen sein Entwicklungspotenzial und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Vertragsverlängerung ist zugleich ein Bekenntnis zur weiteren Entwicklung des jungen Offensivspielers. Nach den Fortschritten in seiner ersten Saison beim FSV soll Cankor nun den nächsten Schritt gehen und seine Rolle innerhalb der Mannschaft weiter ausbauen.