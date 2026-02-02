FSV Schöningen setzt auf Kontinuität – Trainer verlängert langfristig

Der FSV Schöningen nutzt die Winterpause für richtungsweisende Personalentscheidungen. Während sich der Verein von Francis Mbassi verabschiedet, der künftig für den Oberligisten MTV Wolfenbüttel aufläuft, setzt die Vereinsführung zugleich ein deutliches Zeichen für Stabilität und nachhaltige Entwicklung: Cheftrainer und Sportlicher Leiter Christian Benbennek hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.
Francis Mbassi verlässt den FSV Schöningen in der Winterpause und schließt sich dem MTV Wolfenbüttel an. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht dem Spieler für den weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute – verbunden mit dem Wunsch nach Gesundheit und Erfolg.
Mit der Vertragsverlängerung von Christian Benbennek stellt der FSV frühzeitig die Weichen für die kommenden Spielzeiten. Der Coach und Sportliche Leiter hat in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Vereins und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft. Die Entscheidung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen sowie die gemeinsame langfristige Ausrichtung.
Präsident Karsten Kräcker zeigt sich überzeugt von der Personalie: „Christian ist ein absoluter Fachmann, mit dem ich auch persönlich sehr gerne zusammenarbeite. Er hat als Trainer viel Positives dazu beigetragen, dass wir dort stehen, wo wir heute stehen. Daran wollen wir jetzt in den kommenden zwei Jahren anknüpfen und uns in der Regionalliga etablieren.“
Auch Christian Benbennek blickt mit großer Dankbarkeit auf die Verlängerung: „Ich möchte mich bei Karsten für das Vertrauen bedanken und auch für die direkte Verlängerung über zwei Jahre. Das bringt Kontinuität und zeigt, dass wir uns gemeinsam auf dem richtigen Weg befinden.“
Der Trainer hebt insbesondere die Entwicklung abseits des Spielfelds hervor: „Es ist uns gelungen, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln und in allen Bereichen immer professioneller zu werden – sei es in den Abläufen, den Bedingungen, im Umfeld oder auch in der Infrastruktur.“
Trotz eines schwierigen Saisonstarts in einer neuen Liga habe der Verein bewusst Ruhe bewahrt. „Der gemeinsame Erfolg gibt uns Recht“, so Benbennek. Die langfristige Zusammenarbeit soll nun helfen, weitere Ziele und Visionen konsequent zu verfolgen.
Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung setzt der FSV Schöningen klar auf Stabilität, Vertrauen und eine stringente sportliche Ausrichtung – und schafft damit wichtige Voraussetzungen, um den eingeschlagenen Weg in der Regionalliga weiter zu festigen.