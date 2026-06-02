FSV Schöningen setzt auf Kontinuität im Trainerteam Behse und Kirchhoff bleiben – gesamter Trainerstab geht gemeinsam in die neue Saison von red · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

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Der FSV Schöningen hat die nächsten wichtigen Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit getroffen. Nachdem Cheftrainer Christian Benbennek seinen Vertrag bereits verlängert hatte, steht nun fest, dass auch das übrige Trainerteam zusammenbleibt.

Co-Trainer Marco Behse wird auch in der kommenden Saison Teil des Trainerstabs sein. Damit setzt der Verein weiterhin auf die bewährte Zusammenarbeit, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft beigetragen hat. Behse bringt seine Erfahrung und seine enge Arbeit mit der Mannschaft weiterhin in den Trainings- und Spielbetrieb ein und bleibt ein wichtiger Ansprechpartner innerhalb des Teams.

Kirchhoff betreut weiter die Torhüter Auch Marcel Kirchhoff bleibt dem FSV Schöningen erhalten. Der Torwarttrainer wird weiterhin für die Ausbildung und Entwicklung der Schlussmänner verantwortlich sein und seine Arbeit mit dem Torhüterteam fortsetzen. Mit den Vertragsverlängerungen setzt der FSV Schöningen seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die Verantwortlichen vertrauen auf die bestehende Struktur und schaffen damit frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Regionalliga-Saison.