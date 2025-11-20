FSV Schöningen reist zum Topteam Drochtersen/Assel

Die Gastgeber liegen als Tabellendritter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter VfB Oldenburg und sind gemeinsam mit dem SV Meppen Teil eines engen Spitzenfeldes. Drei Siege aus den vergangenen fünf Partien und ein intensives 2:2 gegen Kickers Emden unterstreichen die aktuelle Stärke des SVD. Lediglich die knappe Niederlage im Spitzenspiel gegen Meppen verhindert eine noch beeindruckendere Serie.

Für den FSV wird das Gastspiel zu einer echten Hürde. Zu Saisonbeginn hatte Schöningen gegen die Top-Teams der Liga noch sichtbare Schwierigkeiten. Doch bereits das Hinspiel gegen Drochtersen/Assel verlief enger, als es die Ergebnisse der frühen Saison erwarten ließen. Der Auftritt am Samstag bietet deshalb die Chance zu zeigen, wie weit sich das Team seitdem entwickelt hat – sportlich wie mental.

Die Mannschaft reist mit großer Vorfreude und dem nötigen Respekt an die Elbe. Ein intensives, körperliches Duell ist zu erwarten, doch der FSV geht überzeugt in das Auswärtsspiel und will sich im Vergleich mit einem Topteam beweisen.