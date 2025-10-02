FSV Schöningen reist zum Aufsteiger-Duell nach Hamburg

Nach dem jüngsten Erfolg gegen die U23 des Hamburger SV steht dem FSV Schöningen in der Regionalliga Nord bereits die nächste Bewährungsprobe bevor. Am Donnerstagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek bei Altona 93 – ein Duell zweier Aufsteiger, das Spannung verspricht.

Die Ausgangslage ist knapp: Schöningen liegt in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Altona. Während Altona zuletzt dreimal in Folge unterlag, konnte der FSV mit dem Sieg gegen die HSV-Reserve neues Selbstvertrauen sammeln. Entsprechend ist ein enges Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Mit einem weiteren Erfolg könnte der FSV seine positive Serie fortsetzen und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen. Leicht wird die Aufgabe jedoch nicht, denn Altona gilt zu Hause als unangenehmer Gegner.

Lange Pause bleibt Schöningen ohnehin nicht: Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt an – der Abschluss einer intensiven Englischen Woche.