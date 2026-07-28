FSV Schöningen mit Sieg vor dem Regionalliga-Auftakt

– Foto: Axel Kammerer

Der FSV Schöningen hat seine Sommervorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Im letzten Test vor dem Saisonstart setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek mit 2:0 gegen den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg durch und tankte damit weiteres Selbstvertrauen für den Ligabeginn.

Die Schöninger kontrollierten die Partie über weite Strecken und belohnten sich mit zwei Treffern. Hannes Joppich brachte den Regionalligisten in Führung, ehe Maxim Safronow den Endstand von 2:0 herstellte und den erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung perfekt machte.

Fokus richtet sich auf Jeddeloh

Mit dem Sieg endet für den FSV eine intensive Vorbereitungsphase mit zahlreichen Härtetests gegen hochklassige Gegner. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Pflichtspielauftakt: Am kommenden Wochenende startet Schöningen mit einem Auswärtsspiel beim SSV Jeddeloh in der Regionalliga Nord.