FSV Schöningen II gewinnt deutlich in Helmstedt

Der FSV Schöningen II startet mit einem klaren Erfolg ins Pflichtspieljahr. Beim Auswärtsspiel in Helmstedt steigert sich die Mannschaft nach der Pause deutlich und feiert am Ende einen verdienten 5:1-Sieg.

Gelungener Auftakt ins neue Fußballjahr für den FSV Schöningen II: Zum Start der Rückrunde setzte sich die Mannschaft auswärts in Helmstedt am Ende deutlich mit 5:1 durch.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Schöningen nutzte jedoch eine seiner Möglichkeiten und ging mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel legte der FSV deutlich zu und schaltete einen Gang höher. Die Gäste spielten ihre Chancen nun konsequent aus und bauten den Vorsprung Schritt für Schritt aus.

Ein besonderes Debüt feierte Pascal Rauhut. In seinem ersten Herren-Pflichtspiel schnürte er direkt einen Doppelpack. Besonders sein zweiter Treffer war sehenswert: Mit einem Traumtor krönte er seine starke Leistung in der zweiten Halbzeit.

Auch Christoph Osteroth zeigte sich treffsicher und steuerte zwei Tore zum Schöninger Erfolg bei. Jonas Diefenbach setzte schließlich den Schlusspunkt zum zwischenzeitlichen 5:0, ehe die Gastgeber noch durch zum Ehrentreffer kamen.

Am Ende steht für den FSV Schöningen II ein hochverdienter 5:1-Auswärtssieg – und damit ein perfekter Start in die Rückrunde.