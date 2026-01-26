 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
FSV Schöningen holt Remis bei Chemie Leipzig

1:1 im dritten Test nach intensiver Vorbereitungswoche

Der FSV Schöningen hat den dritten Test der Wintervorbereitung mit einem Unentschieden abgeschlossen. Bei der BSG Chemie Leipzig trennte sich die Mannschaft mit 1:1 und bestätigte damit die positive Entwicklung nach einer intensiven Trainings- und Spielwoche.

Rückstand vor der Pause ausgeglichen

Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit in Führung und nutzten ihre Möglichkeiten zunächst konsequent. Schöningen zeigte jedoch eine stabile Reaktion und kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Tom Luca Winter traf zum 1:1 und sorgte dafür, dass es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Kabinen ging.

Nach der Pause blieb die Partie umkämpft, weitere Treffer fielen jedoch nicht. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Vergleich, ließen defensiv wenig zu und nutzten das Spiel vor allem, um Abläufe und personelle Varianten zu testen.

Wertvolle Erkenntnisse für die Vorbereitung

Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das den Abschluss einer fordernden Testspielwoche bildete. Für den FSV Schöningen lieferte die Begegnung weitere wichtige Erkenntnisse für die laufende Vorbereitung und bestätigte, dass das Team auf einem guten Weg Richtung Rückrunde ist.

