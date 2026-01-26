FSV Schöningen holt Remis bei Chemie Leipzig

Rückstand vor der Pause ausgeglichen

Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit in Führung und nutzten ihre Möglichkeiten zunächst konsequent. Schöningen zeigte jedoch eine stabile Reaktion und kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Tom Luca Winter traf zum 1:1 und sorgte dafür, dass es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Kabinen ging.

Nach der Pause blieb die Partie umkämpft, weitere Treffer fielen jedoch nicht. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Vergleich, ließen defensiv wenig zu und nutzten das Spiel vor allem, um Abläufe und personelle Varianten zu testen.