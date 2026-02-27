Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Schöningen hält Spielrhythmus in Salzgitter aufrecht
Testspiel gegen Germania Bleckenstedt ersetzt erneute Spielabsage
Nach der erneuten Absage eines Pflichtspiels, Regionalliga-Partie gegen den VfB Oldenburg, richtet der FSV Schöningen den Blick nach vorn und sorgt für Spielpraxis. Um im Rhythmus zu bleiben, tritt die Mannschaft am Sonntag zu einem Testspiel beim FC Germania Bleckenstedt an.
Ausweichlösung auf Kunstrasen
Gespielt wird auf Kunstrasen in Salzgitter, Anstoß ist um 15 Uhr. Die Partie soll helfen, die Wettkampfpraxis aufrechtzuerhalten und die Mannschaft trotz der witterungsbedingten Unterbrechungen im Spielbetrieb weiter einzuspielen.
Vorbereitung unter besonderen Bedingungen
Die wiederholten Spielabsagen stellen den Verein vor organisatorische Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, alternative Möglichkeiten zu nutzen, damit Abläufe und Belastungssteuerung im Team stabil bleiben.
Der FSV Schöningen hofft auf Unterstützung vor Ort und sieht im Test eine weitere Gelegenheit, sich unter realen Spielbedingungen auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.