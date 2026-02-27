FSV Schöningen hält Spielrhythmus in Salzgitter aufrecht

Ausweichlösung auf Kunstrasen

Gespielt wird auf Kunstrasen in Salzgitter, Anstoß ist um 15 Uhr. Die Partie soll helfen, die Wettkampfpraxis aufrechtzuerhalten und die Mannschaft trotz der witterungsbedingten Unterbrechungen im Spielbetrieb weiter einzuspielen.

Vorbereitung unter besonderen Bedingungen

Die wiederholten Spielabsagen stellen den Verein vor organisatorische Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, alternative Möglichkeiten zu nutzen, damit Abläufe und Belastungssteuerung im Team stabil bleiben.