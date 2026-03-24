FSV Schöningen gegen Kickers Emden: Nachholspiel im Tabellenkeller

Für den FSV Schöningen kommt dieses Nachholspiel zu einem heiklen Zeitpunkt. Die Mannschaft verlor zuletzt ihr Heimspiel gegen den VfB Lübeck deutlich mit 0:4 und kassierte dabei nicht nur vier Gegentore, sondern auch die Rote Karte gegen Tom-Luca Winter in der 54. Minute. Es war ein Nachmittag, an dem vieles gegen Schöningen lief und der die Lage mit Blick auf die Tabelle wieder angespannter gemacht hat. Mit 25 Punkten ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht groß genug, um Ruhe einkehren zu lassen.

Der BSV Kickers Emden reist mit einem etwas stabileren Gefühl an, aber auch nicht mit voller Zufriedenheit. Das 1:1 bei TuS Blau-Weiß Lohne war aus Sicht der Ostfriesen ein Ergebnis, das zwischen ordentlichem Auswärtsauftritt und verpasster Chance liegt. Tobias Steffen brachte Emden in der 40. Minute in Führung, ehe Justus Conrady spät in der 85. Minute ausglich. So blieb Emden bei 29 Punkten hängen und verpasste es, sich deutlicher von der Gefahrenzone abzusetzen.