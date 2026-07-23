FSV Schöningen feiert torreichen Testspielerfolg

– Foto: Axel Kammerer

Der FSV Schöningen hat auch den sechsten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. In Adersheim setzte sich der Regionalligist deutlich mit 6:2 gegen den MTV Wolfenbüttel durch und unterstrich einmal mehr seine Offensivstärke.

Die Schöninger übernahmen früh die Kontrolle über die Partie und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Christian Skoda glänzte mit einem Doppelpack, zudem trafen Moussa Doumbouya und Brian Behrendt. Ein Eigentor der Gastgeber sorgte für den zwischenzeitlichen 5:0-Vorsprung.

Bis zum Halbzeitpfiff verkürzte der MTV Wolfenbüttel zwar noch auf 2:5, am klaren Spielverlauf änderte das jedoch nichts.