FSV Schöningen feiert torreichen Testspielerfolg

Der FSV Schöningen hat auch den sechsten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. In Adersheim setzte sich der Regionalligist deutlich mit 6:2 gegen den MTV Wolfenbüttel durch und unterstrich einmal mehr seine Offensivstärke.
Die Schöninger übernahmen früh die Kontrolle über die Partie und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Christian Skoda glänzte mit einem Doppelpack, zudem trafen Moussa Doumbouya und Brian Behrendt. Ein Eigentor der Gastgeber sorgte für den zwischenzeitlichen 5:0-Vorsprung.
Bis zum Halbzeitpfiff verkürzte der MTV Wolfenbüttel zwar noch auf 2:5, am klaren Spielverlauf änderte das jedoch nichts.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV die spielbestimmende Mannschaft. Den letzten Treffer des Tages erzielte Maxim Safronow, der mit dem 6:2 den Endstand herstellte und den deutlichen Testspielerfolg perfekt machte.
Mit dem Erfolg setzt der FSV Schöningen seine positive Vorbereitung fort und sammelt weiter Selbstvertrauen für den Saisonstart. Bereits am kommenden Wochenende wartet die nächste Standortbestimmung, wenn der Regionalligist das nächste Testspiel bestreitet. Weitere Informationen zur Partie will der Verein zeitnah bekanntgeben.