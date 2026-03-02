FSV Schöningen feiert Kantersieg in der Generalprobe

Frühe Weichenstellung

Bereits in der Anfangsphase machte Schöningen deutlich, dass es die Partie dominieren würde. Malick Hassan Sanogo eröffnete in der 3. Minute den Torreigen, ehe Federico Palacios Martinez (24.) und Max Peter Klump (39.) die Führung weiter ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Ayhan Cankor (42.) auf 4:0 und sorgte für klare Verhältnisse.

Auch im zweiten Durchgang blieb der FSV torhungrig. Ousman Touray traf in der 53. Minute zum 5:0, Jordi Njoya erhöhte in der 65. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Touray, der in der 83. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und den 7:0-Endstand markierte.