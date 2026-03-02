Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Schöningen feiert Kantersieg in der Generalprobe
7:0-Erfolg gegen Germania Bleckenstedt macht Mut vor Rückrundenstart
Der FSV Schöningen hat seine Generalprobe eindrucksvoll bestanden. Im Testspiel beim FC Germania Bleckenstedt setzte sich die Mannschaft mit 7:0 durch und präsentierte sich eine Woche vor dem Pflichtspielstart in bestechender Form.
Frühe Weichenstellung
Bereits in der Anfangsphase machte Schöningen deutlich, dass es die Partie dominieren würde. Malick Hassan Sanogo eröffnete in der 3. Minute den Torreigen, ehe Federico Palacios Martinez (24.) und Max Peter Klump (39.) die Führung weiter ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Ayhan Cankor (42.) auf 4:0 und sorgte für klare Verhältnisse.
Auch im zweiten Durchgang blieb der FSV torhungrig. Ousman Touray traf in der 53. Minute zum 5:0, Jordi Njoya erhöhte in der 65. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Touray, der in der 83. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und den 7:0-Endstand markierte.
Rückenwind für den Pflichtspielauftakt
Der deutliche Erfolg liefert Selbstvertrauen für den bevorstehenden Start in die Rückrunde. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Bremer SV zunächst eine Auswärtsaufgabe. Mit der überzeugenden Generalprobe im Rücken reist der FSV Schöningen jedoch mit viel Schwung in den Norden.