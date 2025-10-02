FSV Schöningen feiert Befreiungsschlag bei Altona 93

Der FSV Schöningen hat heute Abend im Duell der Aufsteiger ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Altona 93 sammelte die Mannschaft nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern auch neues Selbstvertrauen. Für Altona hingegen war es ein bitterer Rückschlag im Ringen um den Klassenerhalt. Das Match hatte mit erheblicher Verspätung begonnen, weil die Gäste in Stau steckten.
Schon in der 9. Minute sorgte Salim Musah für den Traumstart der Bremer. Mit dem 1:0 setzte er die Gäste früh unter Druck und gab seiner Mannschaft Sicherheit. Kurz vor der Pause erhöhte Cimo Röcker in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer, der die Weichen auf Sieg stellte. In der 60. Minute belohnte sich Wesley Adeh mit dem 3:0 für eine starke Phase der Hausherren. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Kurz vor Schluss sorgte Safa Yildirim in der 88. Minute für den 4:0-Endstand. Die Gäste mussten zudem noch eine bittere Szene hinnehmen: In der 90. Minute sah Colin Ulrich die Rote Karte.
---
Die Zuschauer erlebten in Bremen eine turbulente Partie. Ismail H’Maidat brachte die Gastgeber per Handelfmeter in der 5. Minute in Führung, doch René Guder glich kurz darauf aus. Der Bremer SV musste ab der 35. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Keno-Miguel Meyer Rot sah. Dennoch entwickelte sich ein offenes Spiel: Moritz Göttel traf zum 1:2 (57.), Justin Marcel Gröger glich umgehend wieder aus (59.). Am Ende blieb es beim Remis.
---
Das Spitzenspiel vor 3243 Zuschauern wurde zu einem Spektakel. Haris Hyseni avancierte mit drei Treffern (49., 73. Handelfmeter, 76.) zum Mann des Tages. Oldenburg hielt mit Toren von Rafael Brand (54.), Drilon Demaj (67.) und Mats Facklam (74.) dagegen, doch Drochtersen/Assel hatte das bessere Ende für sich. In der 81. Minute schwächte sich Drochtersen/Assel durch die Rote Karte für Justin Plautz, verteidigte aber den Vorsprung und schob sich damit punktgleich mit Jeddeloh in die Verfolgerrolle.
---
Die Kiezkicker erwischten einen Traumstart: Romeo Aigbekaen traf in der 4. Minute zur Führung. Emden ließ sich jedoch nicht beeindrucken und belohnte sich spät. Tido Steffens markierte in der 81. Minute das 1:1. Für St. Pauli II war es ein kleiner Achtungserfolg, im Tabellenkeller bleibt die Lage aber prekär.
---
Ein wildes Duell. Maurice Boakye (15.) und Lukas Bornschein (41.) stellten schnell auf 2:0 für den HSV II. Kurz vor der Pause verkürzte Ezra Kwajo Ampofo (44.) für Norderstedt. Nach dem Seitenwechsel erkämpften sich die Gäste ein 2:2 durch Manuel Brendel (76.). Die Rote Karte gegen Glory Kiveta in der 35. Minute belastete die Hamburger zusätzlich.
---
Jeddeloh setzte seinen Höhenflug fort. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Simon Brinkmann (46.) die Gastgeber in Führung, doch Lohne glich durch Pelle Hoppe (58.) aus. Erst in der 88. Minute erlöste Max Wegner die Fans und schoss sein Team zum späten 2:1-Sieg, der den SSV weiter in der Spitzengruppe hält.
---
Ein echtes Offensivspektakel im Emsland: Thorben Deters schnürte einen Doppelpack (23., 33.), ehe Erik Zenga (60.), Simon Engelmann (73.) und Niclas Nadj (85.) nachlegten. Den 6:0-Emdstand erzielte Oliver Schmitt (90.+1). HSC Hannover war nach einer Notbremse von Denis Vukancic (49.) in Unterzahl chancenlos. Meppen schiebt sich mit 29 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Oldenburg heran.
---
________________________________________________________________________________
