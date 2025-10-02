FSV Schöningen feiert Befreiungsschlag bei Altona 93

Jeddeloh setzte seinen Höhenflug fort. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Simon Brinkmann (46.) die Gastgeber in Führung, doch Lohne glich durch Pelle Hoppe (58.) aus. Erst in der 88. Minute erlöste Max Wegner die Fans und schoss sein Team zum späten 2:1-Sieg, der den SSV weiter in der Spitzengruppe hält.

Ein echtes Offensivspektakel im Emsland: Thorben Deters schnürte einen Doppelpack (23., 33.), ehe Erik Zenga (60.), Simon Engelmann (73.) und Niclas Nadj (85.) nachlegten. Den 6:0-Emdstand erzielte Oliver Schmitt (90.+1). HSC Hannover war nach einer Notbremse von Denis Vukancic (49.) in Unterzahl chancenlos. Meppen schiebt sich mit 29 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Oldenburg heran.

Ein gebrauchter Abend für Altona 93: Schon in der 9. Minute brachte Nils Bremer die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte er erneut vom Punkt nach (67.). Mit den Treffern von Willi Evseev (75.) und Philipp Harant (78.) entschieden die Schöninger die Partie endgültig. Für den Aufsteiger aus Altona war es die sechste Niederlage der Saison, während Schöningen mit dem Auswärtserfolg einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landete.

