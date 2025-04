FSV Schöningen erneut gefordert – Rückspiel in Egestorf als Charaktert

Nur elf Tage nach dem 0:0 im Nachholspiel trifft der FSV Schöningen am Samstag erneut auf den 1. FC Germania Egestorf-Langreder – diesmal auswärts im Stadion an der Ammerke. Die Ausgangslage ist klar: Der FSV will und muss nachlegen, um im engen Rennen um die Regionalliga-Plätze weiter auf Tuchfühlung mit HSC Hannover (55 Punkte) und Atlas Delmenhorst (52) zu bleiben. Mit aktuell 50 Punkten bei einem Spiel weniger ist die Chance greifbar – doch dafür braucht es in Egestorf erstmals drei Punkte gegen diesen Gegner.

Das Hinspiel im Elmstadion hatte trotz engagierter Leistung keinen Sieger hervorgebracht. Zwei verletzungsbedingte Wechsel in der Anfangsphase sowie eine Gelb-Rote Karte gegen die Gäste hatten das Spiel früh beeinflusst, doch der FSV verpasste es, seine Überzahl in Tore umzumünzen. Die Chancen waren da, die Konsequenz fehlte – ein Aspekt, den die Benbennek-Elf im Rückspiel besser machen will.

Der FSV hingegen reist mit Selbstvertrauen an. Der klare 4:1-Erfolg am Ostermontag gegen den VfL Oldenburg hat nicht nur die Heimstatistik aufgebessert, sondern auch gezeigt, wie torgefährlich Schöningen auftreten kann, wenn Tempo, Passspiel und Abschlussqualität stimmen. Die personelle Lage ist weitgehend entspannt, die Stimmung innerhalb der Mannschaft positiv – beste Voraussetzungen also für ein erfolgreiches Auswärtsspiel.

Mentalität gefragt – Statistik spricht dagegen

Was für die einen eine Chance ist, ist für den FSV auch eine Reifeprüfung: Gegen Egestorf gab es bislang in vier Anläufen keinen Sieg. Dass dieses Rückspiel ein Schlüsselspiel sein kann, wissen Spieler wie Trainer gleichermaßen. Denn mit einem Erfolg würde Schöningen nicht nur diese Serie beenden, sondern auch ein wichtiges Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen.

Anstoß in Egestorf ist am Samstag um 14 Uhr. Die Partie ist nicht nur sportlich, sondern auch mental von Bedeutung – denn wer in engen Wochen oben bleiben will, muss gerade gegen Teams aus dem Tabellenkeller konzentriert, effizient und geduldig auftreten. Der FSV hat es in der eigenen Hand.