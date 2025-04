FSV Schöningen: Drei Treffer, drei Punkte und ein starkes Signal

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern, die mit Druck über die Außenbahnen versuchten, die Schöninger Defensive in Bedrängnis zu bringen. Der FSV überstand diese Phase jedoch unbeschadet und setzte nach etwa 20 Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Daniel Reiche leitete einen Konter mit starkem Einsatz ein, Johannes Lutz fand mit einem Steilpass Shamsu Mansaray, der sich robust durchsetzte und überlegt ins lange Eck vollendete – das 1:0 und der erste Schöninger Treffer seit dem 2. März.

Das Tor gab der Mannschaft spürbar Sicherheit. In der 34. Minute erhöhte Ousman Touray nach Vorarbeit von Mansaray auf 2:0 – ein sehenswerter Spielzug, der die Überlegenheit der Gäste unterstrich. Auch nach der Pause blieb der FSV konzentriert, ließ sich vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gastgeber in der 50. Minute nicht beirren und stellte nur vier Minuten später durch Christian Beck per Kopfball den alten Abstand wieder her.