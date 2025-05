– Foto: Axel Kammerer

FSV Schöningen dominiert Wilhelmshaven und sendet klares Signal Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Wilhelmshaven wahrt der FSV Schöningen nicht nur seine Aufstiegschancen, sondern untermauert auch eindrucksvoll den eigenen Anspruch, bis zum Schluss um die Tabellenspitze mitzuspielen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Schöningen SV Wilhelmsh

In einem Duell mit klaren Rollenverteilungen ließ der FSV Schöningen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits in der Anfangsphase nutzte die Benbennek-Elf ihre spielerische Überlegenheit kompromisslos aus – innerhalb von acht Minuten erzielten Sauer, Skoda und Bremer drei Treffer, die das Spiel im Grunde schon vor der Halbzeit entschieden.

Auffällig war dabei die Zielstrebigkeit in der Anfangsphase: Statt sich in Ballzirkulationen zu verlieren, suchte Schöningen konsequent den Abschluss. Maximilian Sauer profitierte von einem abgefälschten Distanzschuss, Christian Skoda war nach einem Gewühl im Strafraum zur Stelle, und Nils Bremer zeigte per Direktabnahme seine Abschlussqualität. Drei Tore, drei unterschiedliche Entstehungen – ein Beleg für die Variabilität des FSV-Offensivspiels. Stabile Defensive, reife Spielkontrolle

Trotz des klaren Vorsprungs ließ Schöningen in der zweiten Hälfte nicht nach. Zwar fehlte es im letzten Drittel an der Präzision für ein höheres Ergebnis, doch die Spielkontrolle blieb – und die Abwehr um Harant, Bremer und Reiche zeigte sich erneut stabil. Auch Torwart Sabri Vaizov war zur Stelle, wenn es nötig wurde, und blieb erneut ohne Gegentor. Gestern, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 3 0 Abpfiff