FSV Schöningen bei Hannover 96 II - Jeddeloh empfängt Altona 93

Der zweite Spieltag in der Regionalliga Nord steht an. Am morgigen Freitagabend ist der VfB Lübeck zu Gast beim SV Meppen und der BSV Kickers Emden gastiert beim SV Drochtersen/Assel. Am Samstag trifft Hannover 96 II auf den FSV Schöningen, der SV Werder Bremen II auf den SC Weiche Flensburg, der 1. FC Phönix Lübeck auf den TuS Blau-Weiß Lohne und der SSV Jeddeloh auf Altona 93. Am Sonntag empfängt der FC Eintracht Norderstedt den VfB Oldenburg und der Bremer SV den FC St. Pauli II.

Im Meppener Stadion kommt es am Freitagabend zum traditionsreichen Duell zwischen dem SV Meppen und dem VfB Lübeck – zwei Mannschaften, die am ersten Spieltag ohne Gegentreffer blieben und mit Auftaktsiegen Selbstbewusstsein tankten. Meppen setzte sich knapp gegen Kickers Emden durch und konnte im direkten Vergleich mit dem VfB in der Vergangenheit oft punkten. Doch die Lübecker, die gegen den Bremer SV mit 2:0 siegten, reisen mit breiter Brust an. Viel spricht für eine Begegnung auf Augenhöhe – mit offenem Visier.

---

Fast zeitgleich empfängt Drochtersen/Assel den BSV Kickers Emden. Der Tabellenführer schickte am ersten Spieltag St. Pauli II mit einem fulminanten 5:0 nach Hause und möchte seine Favoritenrolle bestätigen. Emden hingegen steht früh in der Saison vor einer Belastungsprobe – erst Meppen, nun Drochtersen, nächste Woche im Pokal erneut gegen denselben Gegner. Die Kickers werden alles daran setzen, das knappe 0:1 gegen Meppen wiedergutzumachen.

---

Sa., 02.08.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II FSV Schöningen Schöningen 13:00 live PUSH

Am Samstagmittag betritt Hannover 96 II erstmals als Absteiger die heimische Bühne in der Regionalliga. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt möchte man gegen Aufsteiger FSV Schöningen nun dreifach punkten. Die Gäste aus Niedersachsen starten erst an diesem Wochenende in die neue Saison – die Generalprobe gegen Borussia Hildesheim verlief verheißungsvoll. Dennoch: Der Favorit kommt aus Hannover.

---

Den Abschluss macht um 15:00 Uhr das Kellerduell zwischen dem Bremer SV und St. Pauli II. Beide Teams starteten mit Niederlagen, St. Pauli sogar mit einem deftigen 0:5 gegen Drochtersen. Die Defensive der Kiezkicker steht am Pranger, der Bremer SV wiederum will nach der Pleite gegen Lübeck punkten, um einen klassischen Fehlstart zu vermeiden.