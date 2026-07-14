FSV Schleiz mit Neun-Tore-Gala zum Turniersieg Der FSV Schleiz hat den Sparkassen-Abendpokal in Schönbrunn gewonnen. Der Thüringenligist setzte sich in einem gut besetzten Teilnehmerfeld aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen FSV 06 Eintracht Hildburghausen durch. Komplettiert wurde das Feld vom 1. Suhler SV 06 sowie Gastgeber SV Schleusegrund Schönbrunn. von André Hofmann · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“. Endeten die Partien nach der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden, folgte ein Elfmeterschießen. Der Sieger erhielt einen zusätzlichen Punkt für die Turnierwertung. Gleich zweimal musste der FSV 06 Eintracht Hildburghausen vom Punkt antreten – und sicherte sich jeweils den Extrapunkt.

Schleiz startet stark – Hildburghausen kämpft sich zurück

Der spätere Turniersieger aus Schleiz erwischte einen perfekten Start und erspielte sich gegen den FSV 06 Eintracht Hildburghausen durch einen Doppelpack von Albert Pohl eine verdiente 2:0-Führung. Nach einer Roten Karte gegen den Schleizer Torhüter wegen einer Notbremse änderte sich jedoch der Spielverlauf. In Überzahl kämpfte sich die Eintracht zurück in die Partie. Maxi Schneider traf zweimal und sorgte für den Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen behielt der FSV 06 Eintracht Hildburghausen die Nerven und sicherte sich den zusätzlichen Punkt.

Neun Tore gegen den Gastgeber – Pohl wird Torschützenkönig

Den Frust über den verschenkten Sieg im Auftaktspiel schoss sich der FSV Schleiz anschließend von der Seele. Gegen Gastgeber SV Schleusegrund Schönbrunn entwickelte sich eine klare Angelegenheit. Der Thüringenligist dominierte die Partie und feierte am Ende einen deutlichen 9:0-Erfolg.

Albert Pohl hatte dabei erneut seinen großen Auftritt. Mit insgesamt fünf Turniertreffern wurde der Schleizer Angreifer am Ende als bester Torschütze des Sparkassen-Abendpokals ausgezeichnet.

Albert Pohl wurde bester Turniertorschütze.

Schönbrunn belohnt sich mit erstem Turniertor

Für den Gastgeber SV Schleusegrund Schönbrunn verlief der Turnierstart zunächst schwierig. Gegen den 1. Suhler SV 06 geriet die Mannschaft früh mit 0:2 in Rückstand und musste sich geschlagen geben. Der erste eigene Treffer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Im Duell mit dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen gelang nach insgesamt 73 Turnierminuten der erste Schönbrunner Torerfolg. Nach einem Freistoß war Robert Greiner per Kopf zur Stelle und sorgte für Jubel bei den Gastgebern.

Hildburghausen verpasst den Turniersieg in letzter Minute

Vor der letzten Begegnung hatte der FSV 06 Eintracht Hildburghausen den Turniersieg selbst in der Hand. Ein Erfolg gegen den SV Schleusegrund Schönbrunn hätte für den Gesamtsieg gereicht. Die Eintracht schien diesem Ziel auch näherzukommen. Yannik Kuhles brachte seine Mannschaft kurz vor Schluss erneut in Führung. Doch in der Nachspielzeit rutschte der Gastgeber noch einmal durch und erzielte den umjubelten Ausgleich. Damit verlor Hildburghausen nicht nur zwei Punkte, sondern musste auch den Traum vom Turniersieg begraben. „Wir hatten es heute selbst in der Hand. Wir spielen gegen Schönbrunn nahezu auf ein Tor und machen trotz einiger Großchancen den Sack nicht zu. Hier müssen wir unbedingt den Blick für die Mitspieler in der nächsten Zeit schärfen. Und am Ende schenken wir dann nicht nur den Sieg, sondern auch den Turniersieg einfach her. Schade, dass wir uns heute nach einer guten Trainingswoche nicht belohnt haben. Es tut insgesamt schon weh“, sagte Hildburghausens Trainer Thomas Schneyer. Schleiz macht den Pokalgewinn perfekt