FSV Saxonia Tangermünde setzt auf die Konstanz: "Wir bleiben zusammen"

Lediglich zwei Akteure mussten die Tangermünder verabschieden. Es waren "zwei Abgänge, die auch schmerzen", sagte Fraaß. Nach zwei Jahren im Verein verlässt Illia Bogdiazh die Saxonen voraussichtlich in Richtung seiner ukrainischen Heimat. Nach drei Jahren im Stadion am Wäldchen verabschiedet sich Marius Lucas Schmidt umzugsbedingt. Zu den Spielerprofilen:

Den Vortritt beim Verbandsliga-Aufstieg musste der "Rote Adler" allerdings dem SSV Havelwinkel Warnau lassen. "Wenn du eine Mannschaft hast, die noch einen Punkt mehr hat, dann ist das so", sagt Fraaß. "Dann hat sie es sich verdient." Der FSV Saxonia wird in der neuen Spielzeit allerdings einen neuen Angriff auf die vorderen Plätze wagen. "Wir bleiben zusammen in dieser Konstellation", lautet dafür die Devise.

Im Gegenzug konnte der Vorjahreszweite der Landesliga Nord bisher auch zwei Neuzugänge vermelden. Mit Torhüter José Radomski (19) und Allrounder Amadou Sall (23) wechselte ein junges Duo von der Zweitvertretung des 1. FC Lok Stendal nach Tangermünde. Dazu gebe es bei potentiellen Neuzugängen noch "zwei, drei Fragezeichen", berichtet Fraaß. Zu den Spielerprofilen:

>> José Radomski

>> Amadou Sall

Was den Sportlichen Leiter der Saxonia besonders glücklich macht: "Trotz vieler Angriffe von anderen Vereinen konnten wir den Kader zusammenhalten." Dennoch: Der in der Vorsaison so knapp verpasste Aufstieg wird damit in der neuen Spielzeit nicht automatisch zum Ziel erklärt. "Wir wollen oben mitspielen, wollen uns zwischen Rang drei und fünf einordnen", sagt Fraaß und führt aus: "Das ist kein Understatement, sondern das meine ich so. Es gibt andere Mannschaften, die finanziell unmoralische Dinge machen. Daran wollen wir uns nicht beteiligen."

