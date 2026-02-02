FSV Saulheim setzt auf Kontinuität

Max Kimnach (links) und Damian Szymkow (rechts) bleiben an der Mühlbachaue über die Saisom hinaus an Bord. Foto: FSV Saulheim

Saulheim. Dick eingemummelt stehen Max Kimnach und Damian Szymkow auf dem Kunstrasen im Saulheimer Stadion an der Mühlbachaue. Es ist auch diesen Abend bitterkalt. Die Fußballer des Bezirksligisten bewegen sich vor den beiden Trainern. Also auch Business as usual. Und doch gibt es einen Unterschied zur vergangenen Woche: Das Trainerduo weiß nunmehr sicher, dass es auch in der kommenden Runde die Parade-Mannschaft des FSV coacht.

Ihre Verträge haben sie zwischenzeitlich verlängert. „Formsache“, sagt Max Kimnach. Im Dezember gab es einen Austausch mit Mirko Pleic vom Verein, bei dem sich alle Beteiligten versicherten, gemeinsam weitermachen zu wollen. Die Worte galten, alle Parteien sind stolz auf die Seriosität, die mit ihren Namen verbunden sind. Vertrauen und Verlässlichkeit sind Werte, die gelebt werden.

Kimnach fühlt sich wohl an der Mühlbachaue. „Ich kann hier in Ruhe arbeiten. Die Mannschaft ist willig, die Trainingsbeteiligung hoch“, rühmt der Alzeyer die Bedingungen beim Bezirksligisten. Cotrainer Damian Szymkow pflichtet bei: „Wir spüren Vertrauen seitens des Vereins. Wir haben eine junge Mannschaft und es macht Freude, sie zu entwickeln. Und dann ist die gute Zusammenarbeit mit Max“. Worte, die der 37 Jahre alte Chefcoach lächelnd nickend bestätigt.

Sportlich hatten die Saulheimer Anfang der Runde Schwierigkeiten. Kimnach und Szymkow wurden deshalb nicht infrage gestellt. Nunmehr, wo die Verletztenliste kürzer wurde, hat der FSV den Turnaround geschafft. Mit Platz neun orientiert sich der Klub im sicheren Tabellengefilde. Das Saisonziel zu erreichen, scheint ebensolche Formsache, wie das Festhalten am Trainerduo. Das geht im Sommer in die dritte Saison beim FSV.

Szymkow strebt in diesem Jahr die Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz an. Ein weiterer Schritt in die Eigenständigkeit. Irgendwann, sagt er, wolle er als hauptverantwortlicher Trainer im Amateurfußball arbeiten. In der kommenden Runde aber ganz sicher noch nicht. Die Herausforderung beim FSV Saulheim und die Rahmenbedingungen, die sich ihm dort bieten, passen für ihn.

FSV Saulheim gehört zu den Topklubs

Die beiden. Kimnach und Szymkow, engagieren sich bei einen Klub, dem im Alzeyer-Land die Zukunft gehört. Der Nachwuchsbereich funktioniert vorbildlich. Erstmals haben die Saulheimer als Teil der JSG Rheinhessen-Mitte sogar eine A-Jugend in der Verbandsliga. Kimnach und Szymkow haben daher nicht nur die Aufgabe, mit erfahrenen Aktivenspielern zu arbeiten, sondern auch Eigengewächse an den Aktivenbereich heranzuführen. Eben das reizt.

In dieser Winterpause schnuppern Maximilian Hellweger und Jonathan Racky ins Training und die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft rein. Kimnach: „Sie sollen erleben, welche Anforderungen im Erwachsenbereich erwartet werden.“ Ob sie dabei bleiben, wird besprochen - auch mit Jugendtrainer Jonas Görlach. Alternativ könnte ihr Weg zunächst auch über die Zweite Mannschaft, den Vierten der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, in den Aktiven-Fußball führen. Das sind übliche Routinen beim FSV, die auch Kimnach und Szymkow institutionalisierten.

Verlassen hat den Verein zwischenzeitlich Ilias Kuntich zum FC Aksu Diyar Mainz. „Aus beruflichen Gründen. Da passen die Trainingszeiten besser, als bei uns“, erläutert Kimnach. Möglicherweise länger ausfallen könnte außerdem Stammspieler Yassine Laghdaif, der sich beim Futsal-Turnier in Monsheim ohne Fremdeinwirkung den Oberarm aus der Schulter auskugelte. Ein MRT wird erst Klarheit schaffen, welche begleitenden Verletzungen damit verbunden waren.

Erstes Punktspiel gegen Hassia Bingen

Hellweger und Racky sammelten im ersten Testspiel des FSV Saulheim in diesem Jahr erste Erfahrungen im Männer-Spielbetrieb. Beim 2:7 gegen die SG Orlen, in Hessen in einer der Bezirksliga vergleichbaren Liga spielend, hatten sie einen halbstündigen Einsatz und trugen mit zum guten Gesamteindruck bei, den das FSV-Trainergespann trotz der Niederlage von seinem Ensemble hatte. Kimnach: „Wir haben jeweils Ende der ersten und zweiten Hälfte ein paar Gegentore bekommen. Man merkte, dass Orlen schon ein paar Tage länger im Training war als wir.“

Weitere Wettkampfpraxis bis zum Wiederbeginn der Meisterschaftsrunde am 1. März mit der Heimpartie gegen Hassia Bingen sammelt der FSV in Testspielen gegen den SV Gimbsheim, FV Hochstetten, Basara Mainz II, Viktoria Herxheim und Genclere Ginsheim.