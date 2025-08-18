FSV Saulheim II und TSV Ebersheim zeigen eindrucksvolle Comebacks

Mit einem Fünferpack war Simon Schärf maßgeblich am 6:2-Heimerfolg der Draiser gegen die zweite Mannschaft der zu dieser Spielzeit neu gegründeten SG Rhein-Selz beteiligt. Für die TSG, die bereits eine Partie gegen Inter Mainz bestritten hat, ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel, wodurch sie die Tabelle anführen.

„Gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner haben wir uns zu Beginn noch schwergetan, klare Chancen herauszuspielen. Wichtig waren Tore direkt vor und nach der Halbzeit, um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Insgesamt eine ansprechende Mannschaftsleistung - mit einem sehr gut aufgelegten Mittelstürmer Simon Schärf. Besonders gefreut hat mich, dass wir den diesmal zahlreichen Zuschauern zu unserem Kerbespiel viele Tore und teilweise schöne Spielzüge gezeigt haben”, so das Fazit von TSG-Trainer Andreas Herget.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Simon Schärf (25., 45., 51.), 4:0 Till Mairose (55.), 4:1 Simon Hoffeller (56.), 5:1 S. Schärf (70.), 5:2 Jaron Maurer (85.), 6:2 S. Schärf (90.)

FSV Saulheim II – VfB Bodenheim II 3:2 (0:1)

FSV-Trainer Denis Scharffe berichtete: „Das war ein super Fußballspiel mit dem glücklicheren Ende für uns. Bodenheim hatte den höheren Ballbesitzanteil, aber beide Teams hatten in der ersten Hälfte ihre Halbchancen. Durch zwei individuelle Fehler ist Bodenheim dann vor und nach der Halbzeit mit 2:0 in Führung gegangen. Wir haben aber als Team nicht aufgesteckt und einfach weiter gemacht, was dann zum gerechten Ausgleich geführt hat. Das Spiel ist in der Nachspielzeit durch einen Eckball zu unseren Gunsten entschieden worden. Der dritte Assist von Fynn Jung auf den Hattrickschützen Till Fichtelberger.”

Tore: 0:1, 0:2 Niclas Schenk (38., 55.), 1:2, 2:2, 3:2 Till Fichtelberger (60., 72., 90., alle Tore von Fynn Jung vorbereitet)

FSV Oppenheim II – UDP Mainz 1:0 (0:0)

„Das Spiel war in der ersten Hälfte sehr mittelfeldlastig - mit mehr Spielanteilen für UDP. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und es war ausgeglichen mit wenig Torszenen”, sagte FSV-Trainer Patrick Grimes. Lasse Raber gelang kurz vor dem Abpfiff der Lucky Punch für die Oppenheimer.

Tor: 1:0 Lasse Raber (90.+2, Assist von Joel Palmarola), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Omar Abo Nabbout wegen Forderns einer Karte (UDP Mainz/75.)

Spvgg. Selzen – TV 1817 Mainz II 0:1 (0:0)

TV-Trainer Carlo D’Antonio äußerte sich folgendermaßen: „Kompliment an meine Mannschaft! Sie hat das Spiel von der ersten Minute an in die Hand genommen. Wir waren läuferisch sowie spielerisch voll da. Wir wussten, dass Selzen ein unangenehmer Gegner wird. Trotz der hohen Temperaturen war das von beiden Teams ein sehr faires Top-Spiel.”

Tor: 0:1 Ramadan Jasharovski (83.)

FC Lörzweiler - Spvgg. Essenheim 2:6 (1:2)

„Für das erste Saisonspiel nach langer Vorbereitung war natürlich nicht alles gut, aber wir haben trotzdem sehr gute Ansätze gezeigt und sind verdient mit 0:2 in Führung gegangen”, so Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner. Lörzweiler sei immer nach langen Bällen oder auch Standards gefährlich geworden und so auch zum 1:2-Anschlusstreffer und Ausgleich gekommen. „Nach drei Wechseln auf unserer Seite konnten wir nochmal frischen Wind bringen und haben das Spiel verdient zu unseren Gunsten entschieden, weil wir auch einfach mehr investiert haben”, Tscheuschner abschließend.

Tore: 0:1 Leon Nuber (11.), 0:2 Eigentor von Konstantin Kums (16.), 1:2 Sebastian Menk (33.), 2:2 Stefan Zimmermann (54.), 2:3 L. Nuber (60.), 2:4 Nico Rielicke (69.), 2:5 L. Nuber (80.), 2:6 N. Rielicke (90.+2), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / Zeitstrafe für FC Lörzweiler kurz vor Ende

FC Inter Mainz – SG TuS Jugenheim/Partenheim 2:3 (0:1)

SG-Spielertrainer Manuel Helmlinger fasste zusammen: „Ein sehr ausgeglichenes Spiel über 90 Minuten mit dem viel umjubelten Sieg in der Nachspielzeit. Wegen der besseren Chancen in den letzten 15 Minuten aber nicht unverdient. Der Erfolg zum Auftakt der Saison ist enorm wichtig für uns und die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, hat mir sehr gut gefallen.”

Tore: 0:1 Sebastiano Sabah Jasarov (42.), 1:1 Philipp Lutzenburg (49.), 1:2 Manuel Helmlinger (66.), 2:2 P. Lutzenburg (81., FE), 2:3 Philip Krichten (90.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für P. Krichten (34./SG Jugenheim/Partenheim)

FVgg. 03 Mombach – 1.FC Nackenheim 2:6 (1:4)

„Ein verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können und nie wirklich gefährdet war”, sagte FC-Spielertrainer Norman Loos. Obwohl die Nackenheimer bereits nach wenigen Sekunden nach einem langen Ball auf Viererpacker Pietro-Danilo Siragusa führten, taten sie sich auf dem kleinen Platz in Mombach im weiteren Verlauf etwas schwer, sodass die 03er auch zwischenzeitlich ausgleichen konnten. „Wir haben es gut gemacht für das erste Spiel und darauf kann man aufbauen”, Loos weiter.

Tore: 0:1 Pietro-Danilo Siragusa (1.), 1:1 Jakob Hafer (10.), 1:2 Tiago Pohl (21.), 1:3, 1:4 P.-D. Siragusa (28., 36.), 2:4 Sasa Dukanovic (47.), 2:5 P.-D. Siragusa (65.), 2:6 Felix Türk (74.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Niclas Dechent wegen Meckerns (78./1. FC Nackenheim)