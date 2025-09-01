FSV Saulheim II und TSV Ebersheim machen halbes Dutzend voll

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost ist die Zahl der Teams mit einer weißen Weste auf drei geschrumpft. Vier Mannschaften haben bisher keine Punkte gesammelt.

„Die erste halbe Stunde war von unserer Seite total zum Vergessen und UDP hat verdient zur Halbzeit geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt und verdient die Feierlichkeiten zur Undenheimer Kerb eingeleitet”, so die kurze Zusammenfassung der beiden SG-Trainer Daniel Fischer und Kai Rausch.

Nabeel Mushtaq, einer der spielenden Co-Trainer der Spvgg., berichtete: „Nach 90 überlegenen Minuten nehmen wir die drei Punkte verdient mit nach Essenheim. Über die gesamte Spielzeit hinweg haben wir uns immer wieder Chancen erspielt. Da jedoch der letzte Ball oft nicht konzentriert genug gespielt worden ist, ist die Partie rund 30 Minuten lang offengeblieben. Die wenigen Kontersituationen von Oppenheim konnten wir konsequent verteidigen.”

„Ein großes Kompliment an die Mannschaft! Über alle Mannschaftsteile hinweg war das eine hervorragende Leistung – insbesondere in der ersten Halbzeit und was die Einstellung auf dem Platz betrifft. Dadurch war die Partie im Grunde bereits nach 45 Minuten entschieden. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel souverän zu Ende gebracht und das Ergebnis sogar noch ausgebaut”, sagte FSV-Trainer Denis Scharffe.

TSG Drais – FVgg. Mombach 6:2 (2:2)

Bis zum Seitenwechsel war die Partie – zumindest vom Ergebnis her – ausgeglichen, doch die Draiser sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Durch den Heimsieg bleibt die TSG mit neun Zählern mit dem Spitzentrio um den TSV Ebersheim, die Spvgg. Essenheim sowie den FSV Saulheim II auf Augenhöhe, allerdings haben die Draiser bereits eine Partie mehr absolviert und mussten schon eine Niederlage hinnehmen, während das Spitzentrio noch eine weiße Weste vorzuweisen hat.

Tore: 1:0 Cedric Janzen (6.), 2:0 Ben Wernet (18.), 2:1 Wing Lung Man (38.), 2:2 Jakob Hafer (44.), 3:2 B. Wernet (56.), 4:2 Paul Stephan Kroh (65.), 5:2, 6:2 C. Janzen (74., 90.)

Spvgg. Selzen – VfB Bodenheim II 1:5 (1:1)

„In der ersten Halbzeit war es gegen eine Mannschaft, die mit allen Spielern im und um den eigenen Sechzehner gestanden haben, nicht immer einfach, Lösungen zu finden. Immer dann, wenn wir unsere PS auf den Platz bekommen und mit Tempo gespielt haben, sind wir zu Chancen gekommen. Von diesen Phasen hat es in der ersten Hälfte aber zu wenig gegeben. Zur zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was angepasst und sind dann auch mit drei schnellen Toren, welche den Selzern den Stecker gezogen haben, in die Halbzeit gestartet. Anschließend haben wir es mit sehr hohem Ballbesitzanteil ruhig zu Ende gespielt und Selzen ist auch nicht mehr gefährlich nach vorne gekommen. Unterm Strich ein ungefährdeter Sieg gegen einen fairen Gegner”, kommentierte VfB-Trainer Marcel Baumgärtner.

Tore: 0:1 Simon Hartmann (23.), 1:1 Alexander Hoyer (32.), 1:2 Thomas Meyenburg (48., FE), 1:3 Yannik Friedrichs (49.), 1:4 Finn Pageler (54.), 1:5 Oskar Fuchs (74.)

FC Inter Mainz – SG Rhein-Selz II 5:0 (5:0)

FC-Trainerin Beate Kiss äußerte sich wie folgt: „Nach drei Niederlagen der erste Sieg! Fühlt sich gut an. Zu Beginn des Spiels ist bei uns noch viel Unruhe zu beobachten gewesen, da Rhein-Selz mit direktem Pressing begonnen hat. So nach und nach haben wir besser zu unserem Spiel gefunden und sind auch zur 5:0-Führung gekommen. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel auch im Griff, sind aber zu keinem weiteren Treffer gekommen, obwohl Chancen im zweistelligen Bereich da gewesen waren. Der Sieg war haushoch verdient.”

Tore: 1:0 Nathan Nikuzwe Habyarimana (8.), 2:0 Philipp Lutzenberg (10.), 3:0 N. N. Habyarimana (33.), 4:0, 5:0 Luis Jonathan Gauzin Huerta (39., 45.+2), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für FC Inter Mainz wegen Ballwegschießens (39.)

TSV Mainz-Ebersheim – TV 1817 Mainz II 6:0 (3:0)

„Wir haben von der ersten Minute an unseren Matchplan ideal umgesetzt und ein durchweg faires Spiel verdient gewonnen”, fasste sich Manuel Tonnellier, der Co-Trainer des FSV, kurz.

Tore: 1:0 Henri Webel (10.), 2:0 Niklas Kretschmer (22.), 3:0 Daniel Berkes (27.), 4:0 Luca Piccin (54.), 5:0 H. Webel (57., direkter Freistoß), 6:0 N. Kretschmer (79.)