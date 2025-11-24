FSV Saulheim II und TSG Drais gewinnen Spitzenspiele

FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger berichtete: „In den ersten 15 Minuten hat Nackenheim sehr gut begonnen und hätte mehr als ein Tor schießen können. Wir waren nach der Anfangsphase aber gut im Spiel, haben uns Chancen erspielt und mit einem Foulelfmeter den Ausgleich erzielt. In der zweiten Hälfte sind wir super aus der Kabine gekommen. Mit einem Tor von der Mittellinie sind wir in Führung gegangen und haben kurz danach das 3:1 nachgelegt. Nackenheim hat mit einem Foulelfmeter den Anschluss erzielt und ein sehr guter Norman Loos hat am Ende mit seinem dritten Treffer den Ausgleich gemacht. Nach der 3:1-Führung und der Gesamtleistung war das Unentschieden am Ende leider etwas zu wenig für uns.”

„Wir haben etwas gebraucht, um bei dem Wetter und dem frostigen Platz zurechtzukommen. Aber wir sind dann effektiv durch zwei Standards in Führung gegangen. Nach der Pause haben unsere Abläufe immer besser funktioniert und wir konnten das Ergebnis verdient in die Höhe schrauben. Gute Vorstellung meiner Mannschaft - vor allem in der zweiten Hälfte. Jetzt versuchen wir, in den letzten drei Spielen dieses Jahres noch neun Punkte zu holen, um auf Platz 1 zu überwintern”, so das Fazit des FC-Spielertrainers Norman Loos.

Die SG-Trainer Daniel Fischer und Kai Rausch brachten es wie folgt auf den Punkt: „Ein glücklicher und dreckiger Sieg, der aber aufgrund unserer Kampf- und Laufbereitschaft nicht unverdient war.”

„Trotz anfänglicher Spielkontrolle haben die klareren Chancen zunächst den Essenheimern gehört, sodass ihre Führung nach einem Konter nicht unverdient gewesen ist. Wir haben uns davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen und konzentriert weitergespielt. Der Ausgleich ist schließlich durch einen sehenswerten Distanzschuss gefallen – ein Treffer, der nicht jeden Tag fällt, der aber in einem Topspiel genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Im Anschluss haben wir uns weitere gute Möglichkeiten erspielt, sind aber zunächst ohne Torerfolg geblieben. Nach einer gut ausgespielten Ecke ist uns der verdiente Treffer zum 2:1 gelungen. Essenheim ist schwungvoller in die zweite Halbzeit gestartet, konnte jedoch bis auf eine brenzlige Szene in unserem Strafraum keine klaren Chancen herausspielen. Im weiteren Spielverlauf haben wir es auf der anderen Seite verpasst, eine unserer Chancen konsequent zu Ende zu spielen, sodass das Spiel bis zum Schluss offengeblieben ist. Am Ende stehen jedoch drei wichtige Punkte – ein starker Sieg zum Abschluss der Hinrunde”, gab FSV-Trainer Denis Scharffe zu Protokoll.

FVgg. Mombach – FSG Jugenheim/Partenheim 2:3 (1:1)

FSG-Trainer Manuel Helmlinger berichtete: „Ein sehr ausgeglichenes Spiel mit einem sehr glücklichen Sieg für uns. Durch ein Geschenk des Gegners sind wir früh mit 1:0 in Führung gegangen. Danach haben wir uns aber direkt darauf ausgeruht und man hat die 90 Minuten vom Donnerstag gemerkt. Mombach ist dann offensiv gut ins Spiel gekommen, hat uns hinten aber immer wieder Einladungen gegeben, die wir nicht genutzt haben. Somit war das 1:1 zur Halbzeit in Ordnung. Nach der Pause haben wir mehrmals gewechselt, wodurch mehr Zug reingekommen ist. In Unterzahl hatten wir unsere beste Phase des Spiels und sind erneut in Führung gegangen. Mit der letzten Aktion hatten wir noch einmal sehr viel Glück, dass Mombach den Ball nach einer Ecke und viel Ping Pong nicht über die Linie bekommen hat.”

Tore: 0:1 Philip Krichten (3.), 1:1 Sascha Koch (25.), 2:1 Sasa Dukanovic (50.), 2:2 Eigentor FVgg. Mombach (55.), 2:3 Joshua Böhnke (75.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Tim Philippi (FSG Jugenheim/Partenheim) wegen Nachtretens (65.)

TSG Drais – TSV Mainz-Ebersheim 3:2 (2:1)

TSG-Trainer Andreas Herget kommentierte: „Glücklicher Sieg gegen starke Ebersheimer. Wir hatten zwar auch Phasen im Spiel, in denen wir gut drin gewesen sind, aber über 90 Minuten gesehen, waren die Gäste das bessere Team. Besonders nach dem 3:1 kurz nach der Halbzeit hat Ebersheim das Spiel dominiert, während wir kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 hat unser Torwart mit einer Reihe von tollen Paraden den Sieg festgehalten. Zudem hatten wir noch Glück mit einem Lattentreffer. Aufgrund des klaren Chancenplus hatte Ebersheim mindestens ein Unentschieden verdient. Ich freue mich natürlich, dass sich die Jungs für die leidenschaftliche Defensivarbeit mit drei Punkten belohnt haben.”

Tore: 1:0 Noah Lourhnimi (6.), 1:1 Mel Nicolas Moeller (17.), 2:1, 3:1 Simon Schärf (29., 46.), 3:2 Eigentor von Davide Zaccardi (69.)

Spvgg. Selzen – UDP Mainz 1:2 (0:0)

„In einem insgesamt äußerst fair geführten Fußballspiel haben wir uns verdient mit einem Sieg durchgesetzt. Bereits in der ersten Halbzeit haben wir uns zahlreiche klare Torchancen erspielt. Ein ums andere Mal sind unsere Angreifer jedoch am hervorragend aufgelegten Torhüter der Selzer, der mit mehreren starken Paraden eine Führung verhindert und sein Team im Spiel gehalten hat, gescheitert. Nach dem Seitenwechsel haben wir ein ähnlich druckvolles Bild gezeigt. Die entscheidende Wende hat schließlich eine Einwechslung gebracht: Der frisch ins Spiel gekommene Stürmer Atif El Alami hat sich sofort eingefügt und ist mit zwei sehenswerten Treffern zum Matchwinner avanciert. Trotz der Rückschläge hat Selzen nicht aufgegeben und ist nochmal gefährlich herangekommen, wodurch die Schlussphase an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende sind wir jedoch stabil geblieben und haben den Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigt. Unterm Strich haben wir die drei Punkte verdient mit nach Hause genommen – dank einer starken Teamleistung, vielen herausgespielten Chancen und einem Joker, der den Unterschied gemacht hat”, so das Statement des UDP-Trainers Carlos Saraiva.

Tore: 0:1, 0:2 Atif El Alami (63., 81.), 1:2 Samuele Pugliese (89.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Lars Nilton Malo (UDP Mainz) wegen angeblicher Schwalbe im Strafraum (86.)

FC Lörzweiler - TV 1817 Mainz II 1:2 (1:0)

TV-Coach Carlo D’Antonio fasste kurz zusammen: „Die Mannschaft hat sich selbst belohnt. Auf einem Platz, der tief gefroren und glatt war, haben sie trotzdem versucht, Fußball zu spielen. Am Schluss war das ein verdienter Sieg.”

Tore: 1:0 Stefan Zimmermann (28.), 1:1 Ramadan Jasharovski (52.), 1:2 Aledin Ben Mansour (73.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Kevin Borg (FC Lörzweiler) wegen der Beleidigung eines Gegenspielers (90.+6)