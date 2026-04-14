FSV Saulheim II bezwingt TSG Drais

Der FSV Saulheim II (in weißen Trikots) behauptete sich gegen die TSG Drais, was auch den Tabellenführer aus Nackenheim erfreute (Foto aus früherer Partie gegen UDP Mainz). – Foto: Michael Wolff

„Ein top Heimspiel von uns. Nach dem Durchatmen über Ostern waren wir von Anfang an da und in den Zweikämpfen. Darauf aufbauend haben wir unsere Stärken ausgespielt, klare Chancen rausgespielt und diese auch genutzt. Das Spiel hat einfach Spaß gemacht. Ich möchte den Schiedsrichter loben, der in einem intensiven, aber fairen Spiel eine klare Linie gepfiffen hat, auf die sich beide Teams einstellen konnten, und so ein wichtiger Teil des Spiels war”, berichtete FSV-Trainer Denis Scharffe.

„Ein wirklich gutes Spiel unserer Jungs. Oppenheim hatte zu Beginn der Partie zwei große Möglichkeiten das Spiel zu deren Gunsten zu lenken. Nach dem verschossenen Elfmeter der Oppenheimer sind wir ins Spiel gekommen und haben unsere Torchancen genutzt. Oppenheim konnte immer weniger an die Anfangsminuten anknüpfen. Somit auch ein in der Höhe verdienter Sieg. Die Jungs haben sich damit für ihren großen Aufwand in den letzten Wochen belohnt”, so das Fazit von Sascha Berges, dem sportlichen Leiter der SG.

VfB-Coach Fabio Salamida teilte mit: „Starke Leistung meiner Mannschaft. UDP ist körperlich sehr präsent gewesen und hat es uns phasenweise nicht einfach gemacht, aber wir sind ruhig geblieben und haben unser Spiel durchgezogen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil Einsatz, Wille und Teamgeist einfach gestimmt haben.”

FVgg. Mombach – Spvgg. Selzen 3:1 (1:1)

FVgg-Trainer Dominik Moser äußerte sich folgendermaßen: „Aufgrund einiger Personalausfälle haben wir wieder etwas umbauen müssen. Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen als gegen Lörzweiler. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bestimmende Mannschaft, aber im letzten Drittel zu unkonzentriert. Nach einem Standard konnten wir in Führung gehen. Kurz vor der Halbzeit mussten wir per Elfmeter den Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Hälfte sind wir anfangs nicht so gut reingekommen. Selzen hatte dadurch mehr Spielanteile als vor der Halbzeit. Wir haben aber durch das 2:1 das Spiel wieder an uns reißen können. Mit dem Eigentor von Selzen war der Deckel drauf und wir haben verdient den Sieg eingefahren.”

Tore: 1:0 Alexander Schmidt (34., Kopfball), 1:1 Kevin Kästner (44., FE), 2:1 Maximilian Wellisch (63.), 3:1 Eigentor von Marco Oberkehr (86.)

FC Inter Mainz – FC Lörzweiler 1:2 (1:2)

FCL-Spieler Frank Zimmermann kommentierte: „Es war eine hektische Anfangsphase mit dem glücklicheren Ende für uns. Zwei sehenswerte Tore durch Erik Maier sowie ein Distanzschuss von David Hildebrand haben früh den Weg für ein erfolgreiches Auswärtsspiel geebnet. Im weiteren Verlauf ist die Partie etwas abgeflacht und Inter ist zum nicht unverdienten Anschlusstreffer gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein hart umkämpftes Spiel erlebt, in dem wir die Chance verpasst haben, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Kompliment an Inter für ein sehr faires Spiel trotz intensiver Zweikämpfe.“

Tore: 0:1 Erik Maier (1.), 0:2 David Hildebrand (12.), 1:2 Luis Jonathan Gauzin Huerta (36.)

Spvgg. Essenheim – TV 1817 Mainz II 7:2 (1:1)

„Wir hatten viel Ballbesitz und die Partie hat sich überwiegend in der Hälfte von 1817 abgespielt. Leider haben wir es zweimal nicht geschafft, das Umschaltspiel von 1817 zu stören. Auch die Restverteidigung war nicht optimal, wodurch wir durch einen schnellen Konter in Rückstand geraten sind”, sagte Spvgg-Trainer Michael Ebling. In der Folge hätten die Essenheimer die Anlaufhöhe angepasst, was noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich geführt habe. Der TV habe auch nicht mehr so viel mit langen Bällen operiert und die Spvgg. habe selbst Umschaltmomente und Überzahlsituationen kreieren können, die sich am Ende in sieben Treffern niederschlugen. Angreifer Pedro Mina Alves stach mit vier Toren heraus.

Tore: 0:1 Younes Faiz (9.), 1:1 Pedro Mina Alves (45.+2), 2:1 Janis Heinze (46.), 3:1 P. Mina Alves (47.), 3:2 Aledin Ben Mansour (49.), 4:2, 5:2 P. Mina Alves (72.; 74., FE), 6:2 Nabeel Mushtaq (76.), 7:2 Josef Markus (78.)

FSG Jugenheim/Partenheim - SG Undenheim/Schornsheim 2:3 (2:1)

„Nach einer guten Torchance direkt zu Spielbeginn, die wir leider ungenutzt gelassen haben, hat Jugenheim über weite Strecken den ersten Durchgang bestimmt und ist mit 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Halbzeit ist uns nach einem schön vorgetragenen Angriff der Anschlusstreffer gelungen. Direkt nach Wiederbeginn hat Noah May mit seinem ersten Treffer im Aktivenbereich den Ausgleich erzielt, ehe wir kurze Zeit später das Spiel komplett haben drehen können. In einer insgesamt recht ausgeglichenen Partie war unser Sieg aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit nicht unverdient”, lautete das Statement von Daniel Fischer und Kai Rausch, dem SG-Trainerduo.

Tore: 1:0, 2:0 Philip Krichten (15., 36.), 2:1 Andre Kröhl (45.), 2:2 Noah May (49.), 2:3 Timo Laux (66.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Christoph Pabst (FSG Jugenheim-Partenheim) wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners (90.+3)

TSV Mainz-Ebersheim – 1. FC Nackenheim 0:2 (0:1)

FC-Spielertrainer Norman Loos teilte mit: „Es war ein brutal wichtiger Sieg für uns – vor allem weil wir schon vorher wussten, dass Drais in Saulheim verloren hatte. Das hat nochmal paar Kräfte freigesetzt. Wir sind gut ins Spiel reingekommen.” Zweimal fehlte Loos selbst aber das Glück: Ein 30-Meter-Heber ging an die Latte und einen Strafstoß schoss er über das Tor. Dafür zog dann eine Eckballvariante beim Führungstreffer. Im Nachgang habe es der Tabellenführer versäumt, weitere Tore nachzulegen. Nach dem Wiederanpfiff sei der TSV stärker ins Spiel gekommen und der FC habe sich auf kompaktes Verteidigen fokussiert. Aus einem Ebersheimer Ballverlust, den Loos provozierte, resultierte der entscheidende Treffer des Spielertrainers, der den TSV-Keeper ausspielte und den Ball ins Tor einschob. „Großes Kompliment an unsere Defensive und unseren Torwart Fabian Schaad. Sie haben es hervorragend gemacht. Wir haben noch ein paar Konter liegengelassen und hätten es früher klar machen können, aber Ebersheim war ein starker Gegner. Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau und sehr intensiv geführt”, Loos abschließend.

Tore: 0:1 Nikolaus Heckelsmüller (39.), 0:2 Norman Loos (61.), Besonderes Vorkommnis: N. Loos (1. FC Nackenheim) verschießt FE (27.)