FSV Salmrohr holt Co-Trainer mit klangvollem Namen

Dieser Name hat beim FSV Salmrohr nach wie vor einen guten Klang: Herbert Herres gehörte vor 40 Jahren zu jener Mannschaft, die mit der „Macht vom Dorf“ den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Später trainierte er den FSV in der Regionalliga. Sohn Patrick war einst für den Verein in der Oberliga aktiv. Danach sammelte er (Co-)Trainererfahrung beim SV Leiwen-Köwerich sowie zuletzt als Torwarttrainer beim SV Sirzenich. Nun kehrt der mittlerweile 36-Jährige nach Salmrohr zurück und wird ab Sommer Bezirksligacoach Rudi Thömmes als Assistent unterstützen.
Die finale Partie der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B15 musste der FSV unterdessen wegen Personalmangels absagen. „Das hat mir für die SG Heckenland Niersbach sehr leidgetan, aber es war halt nicht zu ändern“, sagt der Sportliche Leiter Frank Wagner. Wie die zweite Mannschaft nach dem sportlichen Abstieg in die C-Klasse künftig aufgestellt sein wird, werde derzeit noch besprochen, erklärt der Salmrohrer Fußballchef.