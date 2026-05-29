FSV Salmrohr holt Co-Trainer mit klangvollem Namen

Wechselt Bezirksliga-intern vom SV Sirzenich nach Salmrohr: Patrick Herres. – Foto: FuPas/Verein

Dieser Name hat beim FSV Salmrohr nach wie vor einen guten Klang: Herbert Herres gehörte vor 40 Jahren zu jener Mannschaft, die mit der „Macht vom Dorf“ den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Später trainierte er den FSV in der Regionalliga. Sohn Patrick war einst für den Verein in der Oberliga aktiv. Danach sammelte er (Co-)Trainererfahrung beim SV Leiwen-Köwerich sowie zuletzt als Torwarttrainer beim SV Sirzenich. Nun kehrt der mittlerweile 36-Jährige nach Salmrohr zurück und wird ab Sommer Bezirksligacoach Rudi Thömmes als Assistent unterstützen.