FSV Saarwellingen deutlicher Sieger im Wiederholungsspiel

Der FSV Saarwellingen hat sich im ersten Heimspiel-Gemeindederby gegen die DJK Saarwellingen mit 5:1 (2:0) durchgesetzt. Am Ende gab es zwei Platzverweise für die Gäste und zwei Zeitstrafen für den FSV.
Auch die zweite Austragung des Saarwellinger Gemeindederbys zwischen dem FSV und Aufsteiger DJK stand kurz vor dem Abbruch. Nachdem am vergangenen Sonntag ein Gewitterregen für das plötzliche Ende nach 86 Minuten sorgte, gab es nun in der gleichen Spielminute tumultartige Szenen im Stadion Weidenbruch.
Nachdem der FSV schon in der ersten Hälfte eine Zeitstrafe bekam, wurde nun ein DJK-Spieler und der Gästetrainer mit Rot vom Platz gestellt, zudem bekam der FSV zwei weitere 10-Minuten-Strafen. Die Begegnung war zu diesem Zeitpunkt beim Stand von 4:1 so gut wie entschieden.
"Wir konnten nie ins Spiel finden, lagen früh durch einen umstrittenen Strafstoss zurück. Auch in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser, deshalb war der FSV-Sieg verdient, auch wenn er ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel", sagte DJK-Trainer Christian Zellner nach dem Spiel. Das Führungstor der Gastgeber erzielte Marco Kohn nach elf Minuten vom Punkt. Christian Hubertus legte in der 44. Minute das 2:0 nach. Emirhan Ünal brachte die Gäste im der 68. Minute noch mal ran, doch Yannick Weyand (72.) und Yannick Molitor (80.) sorgten für die Entscheidung.
Der FSV überstand in der ersten Hälfte eine Zeitstrafe für Mario Velo (31.) ohne Schaden. Nach einem Tumult in der 84. Minute mussten Weyand und Molitor ebenfalls temporär vom Platz. Thanushan Kannan Nirjangun und der Gäste-Trainer sahen sogar rot. "Es war ja schon am Sonntag hitzig, diesmal haben wir etwas überzogen, das hab ich im der Kabine deutlich angesprochen. Meine Rote Karte hat er dann ja in Gelb gewandelt, aber Nirjangun wird uns gegen Felsberg fehlen", ergänzte Zellner. FSV-Coach Armin Leuck meinte: "Wir wollten dieses Derby unbedingt gewinnen, wir sind in der Tabelle hinter ihnen. Wir hatten in der Rückrunde eine gute, positive Entwicklung, die wollen wir mit einigen neuen Spielern in der kommenden Runde fortsetzen".
Die DJK empfängt am Sonntag um 14 Uhr den SV Felsberg, der FSV spielt am gleichen Tag um 16.30 Uhr beim SV Fraulautern.