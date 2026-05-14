FSV Saarwellingen deutlicher Sieger im Wiederholungsspiel Bezirksliga Saarlouis: Am Ende hitzige Partie in strömenden Regen von Horst Fried · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser

Diese Szene ist aus dem abgebrochenen Spiel, das am vergangenen Sonntag beim Stand von 1:0 kurz vor Schluss abgebrochen wurde – Foto: Ramona Theobald

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Der FSV Saarwellingen hat sich im ersten Heimspiel-Gemeindederby gegen die DJK Saarwellingen mit 5:1 (2:0) durchgesetzt. Am Ende gab es zwei Platzverweise für die Gäste und zwei Zeitstrafen für den FSV.

Auch die zweite Austragung des Saarwellinger Gemeindederbys zwischen dem FSV und Aufsteiger DJK stand kurz vor dem Abbruch. Nachdem am vergangenen Sonntag ein Gewitterregen für das plötzliche Ende nach 86 Minuten sorgte, gab es nun in der gleichen Spielminute tumultartige Szenen im Stadion Weidenbruch. Nachdem der FSV schon in der ersten Hälfte eine Zeitstrafe bekam, wurde nun ein DJK-Spieler und der Gästetrainer mit Rot vom Platz gestellt, zudem bekam der FSV zwei weitere 10-Minuten-Strafen. Die Begegnung war zu diesem Zeitpunkt beim Stand von 4:1 so gut wie entschieden.

"Wir konnten nie ins Spiel finden, lagen früh durch einen umstrittenen Strafstoss zurück. Auch in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser, deshalb war der FSV-Sieg verdient, auch wenn er ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel", sagte DJK-Trainer Christian Zellner nach dem Spiel. Das Führungstor der Gastgeber erzielte Marco Kohn nach elf Minuten vom Punkt. Christian Hubertus legte in der 44. Minute das 2:0 nach. Emirhan Ünal brachte die Gäste im der 68. Minute noch mal ran, doch Yannick Weyand (72.) und Yannick Molitor (80.) sorgten für die Entscheidung.

Armin Leuck (FSV Saarwellingen, links) und Christian Zellner (DJK Saarwellingen, rechts) – Foto: Ligensa/Graff und Detzler