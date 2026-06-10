 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

FSV RW Stegen komplettiert seinen Kader für die kommende Saison

Lean Fischer kommt aus dem Nachwuchsbereich

von PM FSV RW Stegen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Stegen

Mit Lean Fischer wechselt ein weiterer sehr junger Spieler nach Stegen.

Lean Fischer stammt aus der Jugend des Nachbarvereins PTSV Jahn Freiburg und absolvierte in der abgelaufenen Saison 16 von 19 Spielen für die A- Jugend in der Verbandsliga. Lean besetzt die noch vakante Position im Kader als Innenverteidiger. Die Verantwortlichen des FSV Stegen freuen sich mit einem jungen Talent aus der Region den Kader komplettiert zu haben und wünschen Lean einen guten Start im Aktivenbereich.