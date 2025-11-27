FSV Rot-Weiß Stegen verlängert mit seinem Trainerteam

Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen konnte der FSV Rot-Weiß Stegen die Verträge mit seinem erfolgreichen Trainerteam Artur Fellanxa und Fabrizio Calabretta verlängern. Damit wird das Projekt, das in den letzten anderthalb Jahren positive Impulse gesetzt hat, mindestens eine weitere Saison fortgeführt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zwei so hervorragende Trainer, die perfekt zu unserem Verein passen, weiterhin an Bord haben“, sagt Sport-Vorstand Adrian Dold. Auch Torwarttrainer Steffen Holzhauer hat seine Zusage gegeben, sodass das gesamte Trainerteam in bewährter Zusammensetzung erhalten bleibt.

Darüber hinaus hat der Großteil des aktuellen Kaders bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Besonders gespannt blickt der Verein auf einen starken A-Jugend-Jahrgang, der den Sprung in den Aktivenbereich vollziehen wird.