FSV Rot-Weiß Prenzlau: „Wir kennen diese Hypothek vom 1. Spieltag an“

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau steht nach der Hinrunde auf Rang neun der Landesklasse Nord und bleibt trotz Drei-Punkte-Abzug ruhig. Trainer Christian Rauch spricht im FuPa-Teamcheck über Stabilität, Entwicklung – und warum „jedes Spiel zählt“.

Zufriedenheit trotz Luft nach oben: „relativ konstant“ Christian Rauch zieht nach der ersten Saisonhälfte ein positives Fazit. „Wir sind zufrieden mit der ersten Saisonhälfte“, sagt der Trainer des FSV Rot-Weiß Prenzlau. Seine Mannschaft sei „relativ konstant“ gewesen und habe sich „auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen“.

Schlüsselspiele als Beweis: Wandlitz, Schönow und Strausberg als Gradmesser Mehrere Partien hätten laut Rauch gezeigt, welches Potenzial in seiner Mannschaft steckt. Besonders nennt er die Spiele gegen „Wandlitz, Wriezen, Schönow, Sachsenhausen sowie Ahrensfelde“. Auch das Duell gegen den Spitzenreiter aus Strausberg habe trotz Niederlage eine wichtige Erkenntnis geliefert: „Das Spiel gegen Strausberg, trotz der Niederlage, hat uns ebenfalls gezeigt, wenn wir unser Potenzial abrufen, dass wir auch gegen die Spitzenmannschaften in der Liga mithalten können.“ Ein frühes Signal sei zudem gleich am ersten Spieltag gesetzt worden: „Der Auftaktsieg am 1. Spieltag gegen Templin hat uns natürlich gleich gut in die Saison starten lassen.“

Gleichzeitig macht Rauch deutlich, dass noch mehr möglich gewesen wäre: „Natürlich haben wir auch den einen oder anderen Punkt liegengelassen, gerade in den Heimspielen.“ Die Liga sei jedoch „sehr ausgeglichen“, weshalb es vor allem darauf ankomme, „konstant zu punkten“.

Stabilität als neue Stärke: „von Rückschlägen nicht mehr aus der Bahn werfen lassen“

Rauch sieht klare Fortschritte in der Entwicklung seines Teams. „Ich denke, eine unserer Stärken ist, dass wir insgesamt stabiler geworden sind“, erklärt er. Besonders wichtig: Die Mannschaft lasse sich „von Rückschlägen nicht mehr aus der Bahn werfen“. Auch defensiv habe sich Prenzlau verbessert. „Wir sind in der Defensive insgesamt besser geworden“, sagt Rauch. Die „Arbeit gegen den Ball“ sei gut, zudem finde das Team „gute Lösungen im Offensivspiel“. Damit zeigt Prenzlau inzwischen eine Balance, die in einer engen Liga überlebenswichtig ist.

Umschalten und Chancen: Birkenwerder und Velten als Warnsignale

Trotz der positiven Entwicklung bleibt Rauch sehr klar in seiner Analyse. Vor allem nach Ballverlusten sieht er noch Handlungsbedarf: „Wir werden weiter an unserem Umschaltspiel nach Ballverlust arbeiten.“

In einigen Spielen habe das Team zu viele Gegentore kassiert, etwa „gegen Birkenwerder, Joachimsthal und Velten“. Neben dem Umschalten müsse auch die Effizienz steigen. „Unsere Chancenverwertung können wir verbessern“, betont Rauch, besonders „was die Verwertung der ersten Großchancen im Spiel betrifft“. In dieser Liga können solche Momente ganze Spiele kippen.

Punktabzug als Hypothek: „vom 1. Spieltag an“

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor begleitet Prenzlau bereits seit Saisonbeginn: der Drei-Punkte-Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. Rauch beschreibt die Situation so: „Wir kennen diese Hypothek vom 1. Spieltag an.“ Dennoch hofft er, dass die Sache am Ende nicht entscheidend wird: „Ich hoffe, dass diese Hypothek kein Thema wird zum Ende der Saison.“

Er weiß aber auch: „Die Liga ist sehr ausgeglichen und da können 3 Punkte mehr oder weniger schon entscheidend sein.“ Gleichzeitig setzt er auf die lange Strecke: „Wir haben 30 Spieltage die Möglichkeit Punkte zu sammeln und genügend Punkte auf dem Konto zu haben, die für den Klassenerhalt reichen, unabhängig vom Punktabzug.“

Vorbereitung seit dem 3. Februar: Halle statt Platz

Die Rückrundenvorbereitung hat bereits begonnen. „Wir haben am 03.02.2026 mit unserer Vorbereitung angefangen“, berichtet Rauch. Wie bei vielen Vereinen bestimmt das Wetter die Trainingsarbeit: „Natürlich bestimmt die aktuelle Wetterlage die Trainingsinhalte.“ Dennoch sieht Prenzlau sich gut aufgestellt. „Wir haben die Möglichkeit, zweimal in der Woche in der Halle zu sein“, sagt der Trainer, „so dass wir trotz des Wetters gute Bedingungen haben.“

Testspiele unter Vorbehalt: Zehdenick und Burg Stargard geplant

Zwei Testspiele stehen aktuell auf dem Plan – allerdings mit Einschränkung. Für den 14. Februar ist um 14 Uhr ein Spiel gegen Zehdenick in Prenzlau vorgesehen. Eine Woche später, am 21. Februar ebenfalls um 14 Uhr, soll Burg Stargard in Prenzlau gastieren. Doch Rauch betont: „Alles unter Vorbehalt.“ Auch hier hängt vieles an der Witterung.

Ziele bleiben unverändert: besser als letzte Saison

An der sportlichen Marschroute hat sich trotz Punktabzug nichts geändert. „An unseren Saisonzielen hat sich nichts verändert“, sagt Rauch. Das Ziel lautet klar: „Wir wollen von der Platzierung her besser sein als in der letzten Saison.“ Dafür müsse man sofort wieder liefern: „Deshalb gilt es, von dem ersten Spiel an zu punkten und alles daran zu setzen, gut in die Rückrunde zu starten.“

Keine Transfers: „keine Veränderungen im Kader“

Personell bleibt der FSV Rot-Weiß Prenzlau stabil. „Wir haben keine Veränderungen im Kader“, erklärt Rauch. Das Vertrauen in die bestehende Gruppe ist damit eindeutig – ebenso wie der Wille, die nächsten Schritte aus eigener Kraft zu gehen.

Demut als Schlüssel: „von Spiel zu Spiel denken“

Was braucht Prenzlau für eine erfolgreiche Rückrunde? Rauch setzt auf Bodenständigkeit. „Wichtig wird sein, dass wir demütig bleiben und weiterhin von Spiel zu Spiel denken.“ Gleichzeitig sollen die bekannten Baustellen angegangen werden: Das „Umkehrspiel nach Ballverlust“ müsse verbessert werden, ebenso die „Effektivität im Angriffsspiel“.

Entscheidend bleibe jedoch, dass die Mannschaft ihre Basiswerte auf den Platz bringt: „Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, taktische Disziplin, mannschaftliche Geschlossenheit, Wille und Leidenschaft“. Wenn das gelinge und das Team „an uns glauben“ könne, sei „eine erfolgreiche Rückrunde“ möglich. Denn für Rauch steht fest: „Die Liga ist so ausgeglichen, dass jedes Spiel zählt und man keinen Gegner unterschätzen darf.“